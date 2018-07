Inhalt Seite 1 — „Brüder und Schwestern“ – auch unter den Funktionären Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Erinnerung bleibt am längsten das, was einen persönlich betroffen hat: Diese zehn Tage waren die aufreibendste Reise, die ich unter normalen Umständen je freiwillig hinter mich gebracht habe.

Und darin steckt der erste Denkfehler: Sobald ein dem Kommunismus fern und unvertraut Gegenüberstehender diese Grenze überschreitet, kann von „normalen Umständen“ eben keine Rede mehr sein.

Im Reiche des Alltags fühlt er sich zurückversetzt in eine Welt, die er vor dreißig Jahren hinter sich gelassen hat: in den alten, mühevoll immer wieder neu ausgeflickten Häusern der Städte, die ein älteres, bescheideneres, eigenständigeres Deutschland noch deutlich genug spüren lassen, leben Menschen, von denen einen nichts trennt – und alles, nämlich die Grenze; Menschen, denen man so verbunden ist, daß die Verbundenheit beinahe physisch wehtut, denn sie ist ja nur eine für wenige Stunden hergestellte Naht im Auseinandergerissenen, das – man weiß es – sogleich wieder auseinandergerissen werden wird.

Im Reich der Funktionäre und ihrer „Perspektiven“ fühlt er sich hineinkatapultiert in eine Welt, die in dreißig Jahren eine strahlende Welt der sozialistischen Zukunft zu werden verspricht und darin, der Zweck soll die Mittel heiligen, eine Rechtfertigung dafür sieht, daß heute von „strahlend“ (oder heiter oder liebenswert oder angenehm) weniger die Rede sein kann – auch: daß Menschen an einer Mauer und in Minenfeldern krepieren.

Diese Kalt-Heiß-Behandlung muß Erschöpfungszustände herbeiführen bei jedem, der, um des Verstehenwollens willen, bereit ist zu dem Versuch, sich selber bald mit der einen Welt, bald mit der anderen zu identifizieren. Ich glaube, daß Verstehenkönnen anders nicht möglich ist.

Leider darf ich mich dennoch nicht zu der Behauptung versteigen, nun alles zu verstehen. Aber soviel glaube ich, teils bestätigt gefunden, teils neu erfahren zu haben: Diese beiden Welten – die Welt der Brüder und Schwestern, um sie auf eine Kurzformel zu bringen, und die Welt der Funktionäre – sind nicht so säuberlich voneinander zu trennen, daß man die eine bekämpfen könnte, ohne die andere in Mitleidenschaft zu ziehen. Nur mit dem notorisch schlechten Gedächtnis der Menschen scheint mir erklärbar, daß auch solche Leute das nicht begreifen wollen, die doch oft und gern betonen, wie schwer es von 1933 bis 1945 war, zu trennen zwischen den Deutschen auf der einen und den Nazi-Funktionären auf der anderen Seite – ja, gerade solche Leute wollen es offenbar am allerwenigsten begreifen.

Ich habe, um es klar und provozierend auszudrücken, auch in der Welt der Funktionäre „Brüder und Schwestern“ getroffen.