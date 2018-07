Prozeß gegen Offiziere der Nagolder Kompanie 6/9 – Fallschirmjäger unter sich

Von Heinz D. Stuckmann

Oberleutnant Jürgen Schallwig, Chef der ehemaligen, auf höchsten Befehl aufgelösten Ausbildungskompanie 6/9, sagte einmal zu mir: „Ich gebe Ihnen mein Wort als Offizier.“

Es hat nichts genützt. Er hat gelogen, auch vor dem Gericht. Deshalb steht er nun zusammen mit Leutnant Claus-Dieter Rolle, weiland Kompanieoffizier in der 6/9, wegen „vorsätzlich falscher, uneidlicher Aussage“ vor der Ersten Großen Strafkammer in Tübingen.

In dieser Verhandlung geht es zunächst einmal um den Nachtmarsch vom 8. April 1963, der in der Verhandlung vor dem Schöffengericht in Calw nur nebenbei zur Sprache gekommen war. Dieser Nachtmarsch ist wahrscheinlich zugleich das komischste, sinnloseste und makaberste Unternehmen, das unsere Bundeswehr je veranstaltet hat.

Beschleunigtes Ausbildungstempo

Am Montag, dem 1. April 1963, bekam die Ausbildungskompanie 6/9 neue Rekruten. Schallwig und Rolle machten sich damals Gedanken darüber, wie „man das Ausbildungstempo beschleunigen kann, da das Quartal ja durch die Feiertage fast vier Wochen kürzer war“. (In jenem Quartal gab es sieben Feiertage.) Aber wie üblich war die erste Woche mit dem Einziehen in die Unterkunft, dem Einkleiden, den ärztlichen Untersuchungen und dem Waffenempfang ausgefüllt. Samstag und Sonntag hatten die Rekruten frei. Auch am Montag, dem 8. April, war auf dem Dienstplan von dem „beschleunigten Ausbildungstempo“ noch nichts zu merken, denn am Schwarzen Brett stand: