Inhalt Seite 1 — Die amerikanische Elite Seite 2 Auf einer Seite lesen

C. Wright Mills: Gesellschaft und Macht in den Vereinigten Staaten. Holsten-Verlag, Hamburg, 448 Seiten, 23,80 DM

Der Verfasser will mit seinem Buch über den Begriff der „Macht-Elite“ das Wesen der modernen Gesellschaft – in diesem Falle der amerikanischen – erschließen. Für ihn gerinnt die zunächst undifferenzierte Materie – die Gesellschaft schlechthin – zu einem sperrigen, hierarchisch gegliederten Apparat der Machtpositionen, einem Netzwerk zu vergleichen, dessen Fäden aus Interessenagglomeraten gesponnen wurden. Sie werden von anonymen Kräften zu vielfältigen Befehlsstellen verknüpft und überziehen das ganze Land.

Dieser riesenhafte anonyme „Apparat“ hat die Bedeutung eines Korsetts erlangt, mit dem ein sonst konturlos zerfließender Körper gestrafft, aufgerichtet und überschaubar gemacht wird. Immer mehr hat er sich zum beherrschenden Merkmal des modernen Amerika ausgewachsen. Er zerfällt in drei Kreise, in denen alle Macht konzentriert ist, auf die die amerikanische Nation ihren Führungsanspruch stützt. Sie treten als „Staat“, „Wirtschaft“ und als „Streitkräfte“ in Erscheinung.

Wirtschaft, Politik und Militärwesen und die dazugehörenden „Konzernherren“, Berufspolitiker sowie Militärs erscheinen hier als diejenigen Säulen, die das Gebälk des Tempels der amerikanischen Nation tragen und ihm sowohl die innere wie auch die äußere Form geben. Ihnen kommt – nach Ansicht von Mills – größere Bedeutung zu als je zuvor in der Geschichte der Menschheit.

Den Befehlsstellen an der Spitze der genannten Machtblöcke widmet Mills sein besonderes Interesse. Das gegenwärtige Amerika umfaßt eine Unzahl mit „Macht“ ausgestatteter Posten in „Staat“, „Wirtschaft“ sowie den „Streitkräften“. Der Wettbewerb als Kampf aller gegen alle um den Besitz dieser mit gesellschaftlichem Ansehen verbundenen Verfügungsgewalt bestimmt den Inhalt des amerikanischen Lebensvollzugs. Derjenige Personenkreis, dem es gelingt, sich an die Spitze der genannten Befehls- und Machtzentren zu setzen, bildet die Macht-Elite. Ihr anzugehören oder zu ihr aufzusteigen, bedeutet für den Durchschnittsamerikaner die Vollendung seines Daseins als Bürger der Vereinigten Staaten.

Setzen die herrschenden Männer ihre Macht zur Förderung der „res publica“ ein, oder konzentriert sich ihre Sorge auf die Erhaltung ihrer ökonomisch fundierten Stellung in der Gesellschaft? Dem Verfasser ist der Sinn dafür verlorengegangen, daß man die eigentliche Bedeutung der Dinge verkennt, wenn man den Tatbestand, von dem hier die Rede ist, so unreflektiert registriert, daß der Besitz von Macht im staatlichen sowie militärischen Befehlsstellennetz nicht mehr als Wahrnehmung „öffentlicher Gewalt“ zu erkennen ist.

Denn mit dieser Gewalt tritt ein „Amt“, die „res publica“, in Erscheinung, die ihrem Wesen nach über jeglichem privaten Interesse oder über der Person, die sie verwaltet, stehen muß, soll das Ganze nicht in Korruption versinken.