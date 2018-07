Von Ulrich Dibelius

Walter Abendroths Artikel über die Musica-Viva-Konzerte, in der ZEIT vom 15. Mai, hat – wie kaum anders zu erwarten war – viele Gegenstimmen laut werden lassen. Wir drucken, für viele, diese Entgegnung von Ulrich Dibelius, Musikkritiker und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk – um so lieber, als sie gleichzeitig, neben vielem, was Ansichtssache ist, einen Tatsachen-Irrtum Abendroths berichtigt.

Überlegungen über den Fortbestand der Münchner musica viva sind sicherlich angebracht. Denn Karl Amadeus Hartmann hat ihr in den achtzehn Jahren, in denen er diese Konzertreihe leitete und betreute, so unverkennbar persönlichen Zuschnitt und die pralle Lebhaftigkeit des eigenen Temperaments gegeben, daß seine Stelle nun, nach seinem Tode, eben nicht wie irgendein Verwaltungsposten leicht neuzubesetzen ist. Es wird ein Anspruch angemeldet und durch die Sache selber, die Institution musica viva, vertreten, der schnelle Lösungen verwehrt.

Er sollte auch verwehren, vorschnell ein neues Programm zu fordern, wie dies Walter Abendroth tut. Er propagiert die Idee, „sämtliche Richtungen zeitgenössischer Musik“ sollten berücksichtigt werden.

Und um zu zeigen, was er meint, wird er gleich erfreulich konkret: „Der höchstbegabte Münchner Komponist jüngerer Generation Wilhelm Killmayer zum Beispiel ist in der musica viva nicht ein einziges Mal zu Wort gekommen. Hatte er keinen Anspruch auf die gleiche Chance?“ Hier allerdings irrt Abendroth. Am 2. Dezember 1955 wurden von Wilhelm Killmayer „Romanzen nach Gedichten von Federico García Lorca“ aufgeführt, am 27. Februar 1958 – sogar als Uraufführung – die „Kammermusik für Jazzinstrumente“.

Um dies festzustellen, braucht man nicht einmal in den betreffenden Konzerten gewesen zu sein, es gibt eine Buchpublikation über die musica viva (Nymphenburger Verlagshandlung), die auch ein Register der aufgeführten Werke enthält.

Dieser Band dokumentiert zudem wohl am deutlichsten etwas von der Geltung und dem internationalen Renomee, auch von der äußerst aufgeschlossenen künstlerischen Atmosphäre der musica viva, die sich schulmeisterliche Zurechtweisungen kaum gefallen zu lassen braucht.