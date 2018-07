Inhalt Seite 1 — Die permanenten Provisorien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach zehn Tagen im Reich der deutschen Kommunisten fällt es schwer zu leugnen, was drüben Realität ist – und sei diese Realität uns auch noch so sehr zuwider. Die DDR existiert, mit oder ohne Gänsefüßchen, und sie wird auch weiter existieren. Zwar kann das System wohl nie so gut funktionieren, daß die Bevölkerung wirklich glücklich wird, doch wird es wohl auch nie mehr so schlecht funktionieren, daß sich die Menschen in purer Verzweiflung dagegen auflehnen. Nicht, daß ich die DDR für die Zukunft Deutschlands hielte, wie Ulbrichts Propagandisten es auf ihren Plakaten verkünden. Aber ich habe doch das Gefühl, die beiden permanenten Provisorien – Bundesrepublik, hüben, Deutsche Demokratische Republik drüben – werden noch lange Deutschlands Gegenwart bleiben.

Bis zur Wiedervereinigung werden wir uns noch lange gedulden müssen. Sie kann weder militärisch erkämpft noch diplomatisch erkauft werden. Wir dürfen sie nicht mehr als Ergebnis eines internationalen Aktes oder einer internationalen Akte erwarten, sondern allenfalls als Endprodukt eines langwierigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses. Es mag nötig sein, durch wiederkehrende notarielle Erinnerungs-Initiativen zu verhindern, daß unser Wiedervereinigungsanspruch „verjährt“, was immer das konkret bedeutet. Nützlicher wäre es jedoch, diesen Entwicklungsprozeß mit allen Mitteln zu fördern.

Was wir brauchen, ist eine vernünftige Politik des Interims. Sie muß jenseits der Elbe Kräfte freisetzen helfen, die das Geteiltsein erträglicher machen können, solange die Wiedervereinigung in weiter Ferne steht, sie muß den Status quo auflockern, da er schon nicht in frontalem Ansturm zu überwinden ist. Solch eine Interimspolitik bedarf der Gelassenheit, der Geduld und der Phantasie. Sie muß darauf zielen, durch stärkere Bindungen und Verbindungen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland drüben Wandel zu schaffen – durch Kontakte, Zeitungsaustausch, Kredite, Passierscheine, Reisen. Sie darf nicht auf das Mögliche verzichten, weil sie etwa nur das Unmögliche anzuvisieren vermag.

Auf kurze Sicht wäre dies eine Politik für die DDR-Bevölkerung – für die wir heute keine Politik besitzen, da wir uns in unserem eigenen Paragraphengehege verrannt haben. Auf lange Sicht wäre es freilich auch eine Politik für die Wiedervereinigung, denn diese setzt ja die innere Wandlung des SED-Systems unabdingbar voraus. Das Humane tun, hieße in diesem Fall auch, das taktisch und politisch Richtige tun. Wandel würde zunächst den Menschen in der Zone Erleichterung bringen – darin läge das Humanum. Das Politikum läge darin, daß jede Wandlung fortzeugend neue Wandlungen auslösen wird. Dadurch allein kann jedoch in die festgefahrene deutsche Situation wieder ein Element der Beweglichkeit kommen; es würden neue Fakten gesetzt und neue Variablen in die derzeit unauflösbare Gleichung eingeführt.

Um nicht mißverstanden zu werden: Ich plädiere nicht für die Anerkennung der DDR. Wir können diese Anerkennung de jure nicht aussprechen, solange im Staate Ulbrichts keine freien und geheimen Wahlen das SED-System bestätigen. Die Sache sähe vielleicht anders aus, wenn die Kommunisten einmal bei einer Wahl nur 64 oder 51 Prozent der Stimmen erhielten statt der üblichen 99,95 Prozent. Bis dahin kann von demokratischer Legitimation des Regimes, von Selbstbestimmung des Volkes und also auch von Anerkennung nicht die Rede sein. Aber unterhalb der Anerkennungslinie läßt sich vieles tun, um die Kontakte zwischen den beiden Teilen Deutschlands wieder zu festigen – oder doch wenigstens zu verhindern, daß sie immer spärlicher werden.

Über viererlei sollten wir uns dabei im klaren sein.

1. Wer die Gegen-Revolution in der DDR fordert und fördert, wird die allmähliche Evolution blockieren. Die Veränderungen müssen zwangsläufig von den Trägern des Regimes bewirkt werden. Deswegen darf eine westliche Kontaktoffensive vor allen Dingen die unteren Chargen der SED-Funktionäre auch keineswges aussparen.