Das Jahr 1963 sei auch für die Rheinischen Stahlwerke, Essen, kein leichtes Jahr gewesen, erklärte Vorstandsvorsitzer Dipl. Kfm. Werner Söhngen in der Pressekonferenz des Unternehmens. Aber nach einer zusammenfassenden Beurteilung befragt, erteilte der Rheinstahl-Chef dem abgelaufenen Geschäftsjahr doch die Note „noch gut“. Das war eigentlich eine kleine Überraschung; denn nachdem der Essener Konzern bekanntgegeben hatte, daß die Dividende für das vergangene Jahr um 3 Prozent auf 12 Prozent gesenkt werden müsse, war eher mit zurückhaltenderen Kommentaren der Verwaltung gerechnet worden...

Es könnte durchaus sein, daß es die Rheinstahl-Verwaltung in der bevorstehenden Hauptversammlung nicht leicht haben wird, die vorgeschlagene Dividendensenkung zu begründen.

In der Pressekonferenz gab Vorstandsvorsitzer Söhngen eine Gegenüberstellung der drei letzten Jahre bei Rheinstahl. 1961 – so betonte er – sei ein Jahresgewinn erzielt worden, der neben der Ausschüttung einer 14prozentigen Dividende auch einen guten Spielraum für die innere Stärkung des Unternehmens geboten habe. 1962 habe das erwirtschaftete Ergebnis wiederum eine Dividende von 14 Prozent erlaubt, allerdings sei der Spielraum für die innere Stärkung geringer gewesen. Für 1963 schließlich müßten die Aktionäre in „Anbetracht der eingetretenen Ertragsabschwächung“ mit den bereits erwähnten 12 Prozent vorliebnehmen. Dabei fehlt allerdings auch für das Berichtsjahr nicht der Hinweis, daß alle zulässigen Abschreibungs- und Abschlagsmöglichkeiten voll ausgenutzt wurden und daß bei den Bewertungsansätzen alle denkbaren Risiken Berücksichtigung fanden. Eine solche Bewertungspolitik gehöre zu den „heiligen“ Grundsätzen der Rheinstahl-Verwaltung, von denen man in Essen, wie Söhngen betonte,’ auch in Zeiten einer Ertragsminderung nicht abweichen wolle. Das heißt einigermaßen unmißverständlich, daß Rheinstahl auf die Bildung stiller Reserven eingeschworen ist, über deren Höhe sich naturgemäß nicht diskutieren läßt. Im Hinblick auf die Dividendensenkung könnte diese Frage indessen zu Spekulationen Anlaß geben, und gerade in einem solchen Jahre wäre ein offener Gewinnausweis in der Tat wünsehenswert gewesen. Von dem ausgewiesenen Ertrags- und Vermögenssteueraufwand in Höhe von 53,3 (59,1) Millionen DM entfallen nur rund 16 Millionen auf den ausgeschütteten Gewinn; es versteht sich, daß damit nur ein Teilbetrag der von Rheinstahl gezahlten Körperschaftssteuer angesprochen ist, und es versteht sich deshalb weiter, daß Rheinstahl über die Ausnutzung aller steuerlichen Möglichkeiten hinaus auch im vergangenen Geschäftsjahr wiederum einiges hat tun können für die innere Stärkung des Unternehmens. Der Schluß liegt zum mindesten nahe, daß die Verschlechterung der Ertragslage ausschließlich zu Lasten der Dividende gegangen ist. Aber das bedeutet keineswegs, daß diese ansonsten durchaus dividendenfreudige Gesellschaft nicht auch gute Gründe gehabt hätte, die Vorjahrsdividende zu kürzen.

Unbestreitbar hat das Jahr 1963 in der Gesamtrechnung des Konzerns Ertragseinbußen gebracht. Sie blieben weitgehend auf den Bereich der eisenschaffenden Industrie beschränkt. Erneut hat sich die breite Palette des Konzerns stabilisierend ausgewirkt, die bedeutenden Interessen in der Weiterverarbeitung als Gegengewicht zur reinen Montanindustrie.

Die bei der als Holding fungierenden Muttergesellschaft eingegangenen Organerträge sind auf 80,7 (88,7) Millionen DM zurückgegangen; mit 26,6 (32,3) Millionen DM führt die in der Rheinstahl-Hüttenwerke AG zusammengefaßte Gruppe von Werken der Eisen- und Stahlindustrie ncch immer den Reigen der Organtöchter an. Es folgt die Rheinstahl Hanomag AG mit einem Beitrag von 21,4 (20,2) Millionen DM an die Konzernkasse.

Die ausgewiesenen Organverluste stiegen im Berichtsjahre auf 9,8 (7,6) Millionen DM. In die Tasche greifen mußte die Essener Muttergesellschaft für die Werfttochter Rheinstahl Nordseewerk GmbH mit 6,3, für Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG mit 2,8 und für die Rheinstahl Union Brückenbau AG mit 0,7 Millionen DM. Der Bergbau – die größte Tochtergesellschaft der Essener Holding, die nicht zum Organkreis gehört – hat wiederum nicht zum Konzernergebnis beigetragen. Allerdings haben auch die Zechen insgesamt mit Erfolg gearbeitet. Die Rheinstahl Bergbau AG hat einen Gewinn von 3,1 Millionen DM erzielt, jedoch nicht ausgeschüttet.

Mit einem Gesamtumsatz von 3,136 (3,272) Milliarden DM blieb das Geschäftsvolumen der Rheinstahl-Gruppe im vergangenen Jahr vergleichsweise geringfügig, nämlich um 4,2 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Auch hierbei wirkt sich die Vielschichtigkeit des Konzerns aus. überdurchschnittliche Umsatzrückgänge gab es vor allem im Bereich der eisenschaffenden Industrie, sie konnten in der Gesamtrechnung jedoch weitgehend ausgeglichen werden durch eine weitere Aufwärtsentwicklung im Verarbeitungsbereich. Die größten Zuwachsraten gab es im Kraftfahrzeugbau und im Schiffbau. Mit einem in der Weiterverarbeitung erzielten Umsatzvolumen von 1,279 (1,232) Milliarden DM hat sich die Rheinstahl-Gruppe wiederum ein Stückchen mehr von der Montanindustrie entfernt. Rund 41 (38) Prozent des Konzernumsatzes wurden im Berichtsjahre in der Verarbeitung erzielt. Das entspricht den wiederholt erklärten unternehmenspolitischen Zielen der Verwaltung, die auf eine erfolgreiche Risikoverteilung ihr besonderes Augenmerk gerichtet hat. Die Bedeutung der Weiterverarbeitung wird sich bei Rheinstahl eher noch weiter verstärken; denn im Rahmen der laufenden Investitionsplanung stehen größere Projekte – vor allem Kapazitätserweiterungen – obenan auf der Liste. „Wir sind um eine ständige Stärkung unserer Verarbeitungsinteressen bemüht“, erklärte Söhngen in der Pressekonferenz, wobei er andeutete, daß Überlegungen um die Aufnahme völlig neuer Produktionen im Essener Rheinstahl-Haus im Gange sind. Die rund 120 000 Aktionäre der Gesellschaft werden diese Worte besonders gern hören; günstiger wäre es freilich, wenn auch die Börsen diese Unternehmenspolitik zur Kenntnis nehmen wollte.