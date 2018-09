Inhalt Seite 1 — Die Welt will nicht betrogen sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Die Genfer Welthandelskonferenz ist in der Bundesrepublik und anderen westlichen Industrieländern bald nach ihrem Beginn in den Hintergrund des Interesses geschoben worden. Als es während der Eröffnungsreden der Minister von 122 Staaten nicht gleich zu dem mancherorts befürchteten Bruch zwischen arm und reich kam, atmeten nicht nur die Regierungen der großen Handelsnationen erleichtert auf. Ihre Befürchtungen schwanden noch weiter, als sich schnell zeigte, daß die Entwicklungsländer der Sowjetunion und ihrem Anhang keine besondere Sympathien entgegenbrachten.

Ernsthaft kümmerten sich um die Zukunft des Welthandels bald nur noch die Sachverständigen, die in Arbeitsausschüssen konkrete Vorschläge ausarbeiten sollen. Allgemein ist es üblich, daß die Experten solche Vorschläge sachlich hieb- und stichfest formulieren. Erst den Ministern, die anschließend entscheiden, bleibt es vorbehalten, aus politischen Erwägungen hier und da Kompromisse zu schließen, die der Kritik ökonomischer Vernunft nicht immer standhalten können.

Was die Experten vieler Entwicklungsländer in den Ausschüssen vortrugen, zeichnete sich indessen weniger durch Sachverstand, dafür aber um so mehr durch eine solche Unbekümmertheit im Fordern aus, daß es westlichen Delegierten schier die Sprache verschlug. Sollte auch nur ein Bruchteil der Resolutionsentwürfe durchkommen, ließe sich der Zeitpunkt voraussagen, zu dem die alten und neuen Industriestaaten (Sowjetunion, Japan) durch die Entwicklungsländer ausgebeutet werden.

Nun kann die Welthandelskonferenz keine rechtsverbindlichen Beschlüsse fassen. In den nächsten zehn Tagen (Konferenzschluß ist der 15. Juni) werden die Minister lediglich einigen Empfehlungen zustimmen. Falsch wäre es aber, aus diesem Grunde die Versammlung mehr oder weniger als ein Forum für ein großes Palaver anzusehen, das man nicht ernst zu nehmen brauche. Wohlmeinende Worte und Beschlüsse wecken, wenn ihnen keine Taten folgen, in Asien, Afrika und Lateinamerika unweigerlich Hoffnungen, die in Haß umschlagen, sobald sich herausstellt, daß sie nicht erfüllt werden.

Um der Bequemlichkeit und aus vermeintlicher politischer Klugheit scheinen die meisten Industrieländer solche Hoffnungen nähren zu wollen. Nach dem Motto, die Welt will betrogen sein, geben Diplomaten dieser Länder im Gespräch mit ihresgleichen zu, daß die Empfehlungen, denen sie zustimmten oder die sie selbst auf den Verhandlungstisch gelegt hätten, manchmal wirtschaftlich nicht unbedingt zu Ende gedacht seien.

Für die Bundesrepublik steht, in Genf viel auf dem Spiel. Westdeutschland ist mit der Weltwirtschaft so eng verflochten, wie kaum ein anderer Staat. Zugleich ist es das Land, auf das nicht nur die Entwicklungsländer, sondern auch die übrigen Industriestaaten Hoffnungen setzen. Einige ihrer Vorschläge scheinen geradezu darauf abgestellt worden zu sein, von der Bundesrepublik und den wenigen anderen Ländern mit einer soliden Zahlungsbilanz finanziert zu werden. Für sich selbst aber wollen die Antragsteller offensichtlich, unter Hinweis auf ihre Devisennöte, Ausnahmen durchsetzen.