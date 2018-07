Wenn ein Mensch auf den schwarz-weiß gestreiften Übergängen unserer Großstadtstraßen wandelt, so ist er neuerdings vorberechtigt gegenüber denen, die im Auto des Weges kommen. Der Autofahrer muß alle Rücksicht nehmen, sobald er einen Fußgänger auf dem Zebra-Streifen antrifft. Er darf ihn weder töten noch verletzen, wie dies anno 1962 auf Zebra-Streifen in mehr als 3350 Fällen geschehen ist. Er muß artig zu dem Fußgänger sein. Zwar darf der Autofahrer den Fußgänger auch anderswo nicht umbringen oder verwunden. Aber auf dem Zebra-Streifen darf er es ganz und gar nicht.

So, und nun wollen wir uns die Sache einmal mit des Fußgängers Augen betrachten!

Der Fußgänger darf zwar überall über die Straße gehen. Doch muß er dort, wo an Kreuzungen und Einmündungen Verkehrsampeln stehen, wissen, was Rot und Gelb und Grün bedeutet. Und wenn es an solchen Stellen Zebra-Streifen gibt, so muß er sie benutzen. Mag er auch überall von Autofahrern bedroht sein, so ist er’s auf den Zebra-Streifen am wenigsten. Denn hier, wie gesagt, ist er vorberechtigt. Und das heißt: Wird er hier verletzt oder getötet, so ist es nicht so schlimm für ihn, denn der Autofahrer ist nachberechtigt: er hat die Schuld, er allein. So will’s die neue Zebra-Streifen-Regelung. Und Regelungen müssen sein – zumal in Deutschland. Aber wie sieht die Praxis aus?

Experiment I: Ich näherte mich im Auto einem Zebra-Streifen. Erstaunlich! Die deutschen Großstädter sind ein Volk von Zeitunglesern und Rundfunkhörern. Sie wissen alle schon Bescheid, daß sie ab heute vorberechtigt sind. Sie bewegen sich gemächlich in ihren schwarzweißen Reservaten. Sie lassen sich Zeit. Und wollte ich selbst keine Rücksicht auf ihr Vorrecht nehmen, so könnte ich es nicht. Denn andere Autofahrer, die vor mir sind, halten schon längst am Zebra-Streifen. Ich kriege nur noch Auto-Hinterteile, aber keine Fußgänger mehr zu Gesicht. Und langsam, langsam geht die Fahrt zum nächsten Zebra-Streifen. In Hamburgs Innenstadt wird es vermutlich nicht mehr möglich sein, die erlaubte Geschwindigkeit von fünfzig Stundenkilometern zu erreichen. Zu viele Zebra-Streifen; zu viele Fußgänger.

Experiment II: Ich überschreite als Fußgänger mein schwarz-weißes Revier. Langsam, feierlich. Denn es ist meines. Nur – weiß ich, ob die Autofahrer wirklich alle Zeitungsleser oder Rundfunkhörer sind? Wissen sie es tatsächlich schon, daß ich vorberechtigt bin? Sollte ich mich nicht lieber beeilen? Oder mich einem anderen Fußgänger enger anschließen, der ebenfalls hier die Straßen überquert? Wir wären dann schon zwei. Wollen wir der romantischen Literatur glauben, so stirbt es sich leichter zu Zweit. Denn es könnte ja sein, daß ein Autofahrer angerast kommt, der kein Zeitungsleser ist und daher noch nicht weiß, daß er uns Zebra-Gänger nicht töten oder verletzen darf. Auf zwei, anstatt einen einzigen Fußgänger würde er vielleicht Rücksicht nehmen.

Resultat: In beiderlei Gestalt, der des Autofahrers und der des Fußgängers, müssen wir das Zebra-Spiel noch ein bißchen üben. Langsam gehen, ohne Knie-Zittern! Zeit vergehen lassen! Mehr Fußgänger-Mut! Andererseits: langsam. fahren, ohne im Hupen das Heil zu suchen! Mehr Vorsicht! Mehr Geduld! Ob zu Fuß, ob im Auto – man kommt noch früh genug ins Büro!

Freilich, man könnte das Problem auch anders lösen. Man könnte (als Fußgänger) aufpassen, daß man nicht unter die Räder kommt, weder auf dem Zebra-Streifen, noch anderswo. Man könnte sich (als Autofahrer) sagen: Laßt sie leben, wo ihr sie trefft, die Fußgänger; man ist im Prinzip ja selber einer. Man könnte Rücksicht aufeinander nehmen.

Aber wo blieben dann die Leute, deren Pflicht es ist, Verordnungen zu machen?