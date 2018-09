Jawaharlal Nehru: Er führte Indien in das zwanzigste Jahrhundert

Von R. Richert

Nehru ist nicht, wie andere Große dieser Erde, auf dem Höhepunkt seiner Kraft und seiner Macht abgetreten, sondern nach einer Periode tragischer Abwertung. Das Schicksal hat die schwerste Niederlage, die er je hinnehmen mußte, an das Ende seines Lebens gestellt. Als er gegen die Chinesen unterlag, war er schon 73 Jahre alt; seine Zeit war um, er konnte die Niederlage nicht mehr wettmachen. Aber daran allein sollte man Nehru nicht messen. Die Niederlage wird seinem Platz in der Geschichte wie auch im Herzen seines Volkes keinen Abbruch tun. Nehrus Andenken ist auf Jahrhunderte gesichert: das Andenken des indischen Staatsgründers, des noch von Ghandi erkorenen Nachfolgers, des Volkshelden.

Nehru ist Indien gewesen. Im letzten Dorf war er bekannt. Er allein brachte in seinen Versammlungen eine oder gar zwei Millionen Menschen auf die Beine. Sie kamen von weither, zu Fuß und auf dem Ochsenkarren, auf schaukelnden Kamelen und auf flink trottenden Eseln, um ihn zu hören und jenen Segen zu empfangen, den die Inder „Darshan“ nennen und der im Blick eines großen oder frommen Mannes liegt. Das ganze Volk trauert heute um ihn, wie es einst um den Gandhi getrauert hat – obwohl nie mehr als 45 Prozent der indischen Wähler Nehru ihre Stimme gegeben haben. Aber ist er nicht ganz anders gewesen als das Bild, das sich sein Volk von ihm gemacht hatte?

„Panditji“ hieß Nehru bei seinem Volk: verehrungswürdiger Weiser, frommer Mann. Aber Nehru war nach eigenem Eingeständnis ein Heide. Mit den Göttern des Hinduismus konnte er – obwohl selbst ein Brahmane, ein Hindu der höchsten Kaste – nichts anfangen. Die „Sadhus“, die heiligen, aschebeschmierten Männer, das Entzücken der photographierenden Touristen, hat er mit einer Art bebendem Zorn verachtet, wenn nicht gehaßt, weil sie seiner Vision von einem modernen, aus den Fesseln des Aberglaubens befreiten Indien im Wege standen. Er hielt sie für Tagediebe und hat sie – eine Mutprobe ersten Ranges – öffentlich als „Parasiten“ bezeichnet.

Fremder im eigenen Lande

War Nehru überhaupt ein Inder? Die Frage ist schon deshalb erlaubt, weil sie Nehru selber immer wieder beschäftigt hat. Er spürte, daß er, der mit englischen Hauslehrern aufgewachsene, in Harrow und Cambridge erzogene, westlich denkende und westlich fühlende Rationalist ein Fremder in seinem Lande war. In seiner Autobiographie schrieb er: