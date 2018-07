Von Gottfried Sello

Die Ausstellung, die unter dem vieldeutigen Begriff „Torso“ Werke der Weltkunst vom prähistorischen kykladischen Idol und dem ägyptischen Torso der Königin Hatschepsut bis zu Rodin, Picasso und Beckmann nach Recklinghausen bringt, hat selber diesen exzeptionellen Reiz des Torsohaften, des Andeutend-Fragmentarischen, für den sie den Betrachter gewinnen will – soweit das heute, bei der allgemeinen Affinität zum Unvollendeten, überhaupt noch nötig ist. Auch das gehört zum Recklinghausener Ausstellungs- und Festspielstil: den Betrachter nicht bloß mit Meisterwerken zu konfrontieren, sondern ihn durch das nicht haargenau präzisierte, unverbindliche, oszillierende, nach allen Seiten offene Thema zu aktivieren.

Der Aufbau der Ausstellung ist eher feuilletonistisch als systematisch, obgleich Thomas Grochowiak, der Leiter der Kunsthalle Recklinghausen, auch diesmal wieder wissenschaftliche Experten (an der Spitze J. A. Schmoll gen. Eisenwerth) zur Mitarbeit und Vorbereitung herangezogen hat. Der Betrachter wird in ein riesiges Terrain gelockt, er steht vor Werken und Künstlern, die er im Zusammenhang des Torso-Themas sicher nicht erwarten würde – was haben Ingres und Leibl, die Protagonisten der Werk Vollendung, mit dem Torso zu schaffen? Das Netz der Verbindungen zwischen den Werken ist rein assoziativ und so locker geknüpft, daß ein vernünftiger und logisch denkender Mann, ein braver Beckmesser, vor so viel Denkfehlern und Gedankensprüngen die Flucht ergreifen würde. Um so besser: Grochowiaks Weg ist undoktrinär, er vermeidet die Gefahr, die solchen Ausstellungen droht, wenn sie ihr Thema allzu genau fixieren und systematisieren, und die gerade im Rahmen der Ruhrfestspiele im Bereich des Möglichen läge: daß die, Werke zum Anschauungsmaterial für die Volkshochschule degradiert werden.

Was meint, annäherungsweise, der Recklinghausener „Torso“? Torso ist wörtlich Strunk oder Stumpf, das Rudiment, dem, aus welchen Gründen immer, etwas zur Gänze fehlt. Dichter und Künstler werden in dem prächtigen Katalog zitiert, um dem Wort Glanz und Weite zu geben. „Schöner als eine schöne Sache ist die Ruine einer schönen Sache“, sagt Rodin. Und Rilke: „Sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber ...“, womit er nicht Rodin huldigt, dem Erfinder des künstlichen Torsos, sondern dem legitimen, klassischen, antiken Torso. Damit sind zwei große Gebiete der Ausstellung skizziert: das antike Fragment, das gerade rechtzeitig aus der italienischen Erde ans Tageslicht kam, um die Renaissance einzuleiten, das zunächst als ergänzungsbedürftig betrachtet und tatsächlich von den Bildhauern restauriert wurde, bis man den Torso als Ausdruck und Zufallsgestalt des Non-Finito akzeptierte. Und der geplante Torso, der seit Rodin zu einem bevorzugten Thema der zeitgenössischen Plastik geworden ist.

Rodin gibt für seine kopf- und armlose Figur „L’homme qui marche“ den erstaunten Zeitgenossen eine plausible Erklärung: „Braucht man denn zum Gehen einen Kopf?“ – ein radikaler Versuch, das Interesse des Betrachters einzig auf die Bewegung zu konzentrieren. Aus den verschiedensten Gründen haben sich die nach ihm kommenden Bildhauer für den Torso entschieden. Für die einen bedeutet er Freiheit vom Zwang des Individuellen und Emotionalen (ein Künstler des „seelischen Ausdrucks“ wie Barlach hat nie einen Torso geschaffen), anderen wird er zum Sinnbild des amputierten, geschundenen, zerrissenen Menschen. Der Torso wird aber auch ohne jede Symbolbedeutung gerade als freier Spielraum für rein plastisches Geschehen begriffen. Zadkine, Arp, Moore, Marini, Lehmbruck, Seitz, Loth haben sich speziell mit dem Torso beschäftigt. Schon bei Archipenko kommt ein neuer Aspekt ins Spiel, der später von Heiliger klar formuliert wird: der Torso als Präludium zur Abstraktion.

In der Malerei spielt der Torso eine wesentlich begrenztere Rolle als in der Plastik. Ein paar herrliche hellenistische und römische Mosaikfragmente sind in Recklinghausen dabei, auch halbzerstörte koptische Wandbehänge. Von hier geht es im Sprung zu den absichtlich zerstörten Bildern. Man sieht die berühmten Leibi-Fragmente aus den „Wildschützen“ und dem „Nelkenmädchen“, die auch in der Zerstörung den Stempel der Perfektion tragen. Es gibt weiter eine umfangreiche Dokumentation über jene Bilder und Zeichnungen, die zwar keine Fragmente sind, aber den Torso, im allerweitesten Sinne, zum Thema haben. Also Atelierszenen von Menzel und Beckmann, weil in den Ateliers sich Abgüsse von Statuen befinden. Oder der „Torso von Belvedere“ in den sorgfältigst detaillierten Zeichnungen von Heemskerck und Goltzius und die Studien nach einem Gipsmodell von Vincent van Gogh sowie sein „Stilleben mit Torso“, das zur Aufhellung des Torsobegriffs sicher nichts beiträgt, aber die Ausstellung glücklich bereichert.

Statt des Torsos erscheint bei Tobias van Verhaeght der „Turmbau zu Babel“, vollendetes Sinnbild des Non-Finito, bei Hubert Robert eine Vision des zerstörten Louvre, bei Blechen eine romantische Ruinenlandschaft. Man kann den Begriff des Torso aber noch einmal und ins Grenzenlose ausweiten, indem man ihn als Skizze, Entwurf, Vorstudie versteht. Unvollendete Blätter von Rembrandt und Rubens werden präsentiert, Farbstudien von Fragonard, Ingres, Delacroix, Daumier, Marées, Feuerbach. Selbst Maler wie Makart und Oswald Achenbach widerlegen in ihren Entwürfen und liegengebliebenen „Untermalungen“ die Skepsis, die man ihren fertigen, allzu fertigen Bildern entgegenbringt. Neben der „Amazone“ von Manet hängt ein Frauenbildnis von Klimt, eine frappierende und gewagte Konfrontation, nach dem ersten Schock entdeckt man seltsame Übereinstimmungen. Schließlich sind auch noch die Maler dabei, die selbst in ihren beendeten Bildern die Spontaneität der Skizze bewahren: Dufy, Othon Friesz, bei den Abstrakten Appel und Sam Francis.

Cézanne, Monet, Picasso, Macke, Rohlfs, Nolde sind weitere Höhepunkte in dieser anregenden, widerspruchsvollen, sehenswerten Veranstaltung, die „das Unvollendete als künstlerische Form“ feiert. Weil, sagt Johannes Urzidil in seinem Gedicht auf den Torso, „das Auge Vollendetes nicht erträgt“.