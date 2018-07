Ultraschall von bislang unerreicht hoher Frequenz und Intensität hat ein Physiker-Team unter der Leitung des amerikanischen Physikprofessors Charles H. Townes am Massachusetts Institute of Technology erzeugt. Der Generator für diese Schallwellen, deren Frequenz weit über der Hörbarkeitsgrenze liegt, arbeitet nach einem ähnlichen physikalischen Prinzip, wie der Maser und und Laser, jene ebenfalls von Townes erfundenen Geräte, mit denen sich Radio- und Lichtwellen immens großer Intensität produzieren lassen.

Das Experiment, an dessen Durchführung der Amerikaner Raymond Y. Chiao und der Kanadier Boris P. Stoicheff beteiligt waren, basierte auf dem Phänomen der „Elektrostriktion“: Wenn ein Kristall mit elektromagnetischen Wellen, zum Beispiel mit Licht, bestrahlt wird, schrumpft dieser – freilich unmerklich – zusammen, und zwar um so mehr, je größer die Intensität des Strahls ist. Wie ein angeschlagener Gong kann das Material dabei in Schwingungen geraten, die rapide an Stärke zunehmen, bis der Kristall unter der dadurch hervorgerufenen mechanischen Belastung zerspringt.

Die Wissenschaftler fokussierten den 50 Millionen Watt starken Strahl eines Laser-Lichtblitzes von dreißig Milliardstel Sekunde Dauer auf einen Punkt im Inneren eines Saphir-Kristalls, so daß dort die Lichtenergie auf rund tausend Milliarden Watt pro Quadratzentimeter verdichtet wurde. Dadurch entstand eine etwa tausend Watt starke akustische Welle mit einer Frequenz von 60 Milliarden Schwingungen pro Sekunde (die Hörbarkeitsgrenze für Schall liegt bei sechzehntausend Schwingungen in der Sekunde).

Ob sich ein derart hyper-hochfrequenter Schall jemals für praktische Zwecke verwenden läßt, konnte Professor Townes nicht sagen. Für die Forschung jedenfalls sind solche Wellen von unschätzbarem Wert, denn aus ihrer Fortpflanzungsgeschwindigkeit in verschiedenen Körpern kann man Rückschlüsse auf deren atomare Struktur ziehen. Victor Gero