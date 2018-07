Inhalt Seite 1 — Nicht Anerkennung, doch viele Kontakte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der berühmte Nationalökonom Oppenheimer hat gesagt, die Nationalökonomie sei die Wissenschaft, bei der jeder das Recht habenden anderen für einen Idioten zu halten. Er pflegte hinzuzufügen: „Ich mache Gebrauch von diesem Recht.“

In der Deutschland-Politik ist es ähnlich. Zwar gibt es nicht so viele verschiedene Theorien wie in der Nationalökonomie, aber es gibt zwei Alternativen, zwei verschiedene Denkmodelle. Und wer sein politisches Weltbild an dem einen orientiert, hält diejenigen, die an das andere glauben, eben für „Idioten“ – und umgekehrt.

Die einen predigen äußerste Intransigenz und Kompromißlosigkeit. Sie sagen: Wer die Existenz eines zweiten Deutschland zur Kenntnis nimmt, wer gar DDR ohne Anführungsstriche schreibt, nach drüben fährt oder mit Funktionären spricht, der übt Verrat am Vaterland und an der Wiedervereinigung. Die anderen bezeichnen die Vertreter dieser Ansicht als „Kalte Krieger“, als Phantasten, welche die Realität nicht zur Kenntnis nehmen, als Leute, die es sich bequem machen, indem sie weder nachdenken noch um sich blicken, sondern stur auf eine vor Jahr und Tag konzipierte Regel schwören – und diese dann Wiedervereinigungs-„Politik“ nennen. Wenn man die DDR bereist und die Wirklichkeit mit diesen beiden Denkschemata konfrontiert, dann versteht man, daß jeder das des anderen für absurd hält; man spürte daß keines zu dem erträumten Erfolg führen kann.

Wie sieht das Bild aus, das man von einer solchen Reise mit nach Hause bringt?

Für mich war das Erschreckendste: daß wir auf Schritt und Tritt einer von Grund auf verschiedenen Weltauffassung begegneten; diese Tatsache hat mir den nachhaltigsten Eindruck gemacht. Es war, als hätten wir es mit Bewohnern einer fernen Insel zu tun gehabt und nicht mit Angehörigen unseres Volkes, die doch die gleiche Geschichte durchlebt haben und dieselbe Sprache sprechen wie wir.

Das Weltbild der Kommunisten ist so stark von den marxistischen Maximen geprägt, daß sie zwischen Vorstellung und Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden vermögen. Sie sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie nach Marx und Lenin sein müßte – und zwar bis in die Alltäglichkeiten hinein. Diese Fähigkeit gibt ihnen die angenehme Möglichkeit, bei sich selber alles im verklärenden Licht des zukünftigen Systems ewiger Gerechtigkeit zu erblicken und damit dann die schadhafte Wirklichkeit des Kapitalismus zu kontrastieren, der sich in kommunistischer Sicht noch immer ganz genauso ausnimmt, wie Marx ihn 1840 in England erlebte – fast als hätte man ihn in Alkohol konserviert. Alle Fehler, die sich in der kommunistischen Welt ereignen – einschließlich der Verbrechen Stalins – gelten daher als Betriebspannen, all unsere Pannen indessen werden auf eine Gesetzmäßigkeit zurückgeführt, die dem bösen Kapitalismus innewohnt. Alles Schlechte drüben wird also zufälliger Abirrung zur Last gelegt, alles Schlechte bei uns aber struktureller Unmoral.

Da der Marxismus – und nur er – im Besitz der geoffenbarten sozialen Wahrheit ist, da mithin der Sieg des Kommunismus die absolute Gerechtigkeit in Permanenz garantiert, fühlen seine Jünger sich moralisch zu jeder vorübergehenden Unmoral berechtigt, denn das Endziel heiligt ja den Weg. Das Endziel: die erste Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit, die ohne Fehl (weil klassenlos) ist.