Die zur bundeseigenen VIAG-Gruppe gehörende Vereinigte Aluminium-Werke AG, Berlin/Bonn (VAW), berichtet über neue Produktionsrekorde im vergangenen Geschäftsjahr. Durch die volle Inbetriebnahme der Hütte „Rheinwerke“ stieg die Erzeugung von Hüttenaluminium um 24 Prozent auf 159 400 (128 600) t. Daran ist das neue Rheinwerk in Norf bei Neuß schon mit 36 300 (2200) t beteiligt. Auf das Innwerk in Töging entfallen 50 000 (53 500) t, auf das Lippewerk in Lünen 43 100 (42 600) und auf das Grevenbroicher Erftwerk 30 000 (30 300) t.

Überraschend gering bleibt im Hinblick auf den Produktionssprung indessen die Umsatzzunahme. Der VAW-Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr nur um 3,7 Prozent auf 418 Millionen DM an. Die Verwaltung klagt im Geschäftsbericht über beträchtliche Erlöseinbußen, zu denen sie auf Grund der Marktlage gezwungen sei. Der deutsche Aluminium-Markt stand, insbesondere in der ersten Jahreshälfte unter dem Druck steigender Einfuhren zu „Dumpingpreisen“. Auch eine Rabattgewährung von 10 DM auf den Grundpreis von 216 DM je 100 kg brachte den inländischen Erzeugern keine Belebung ihres Absatzes, da selbst der ermäßigte Preis vom Ausland weitgehend unterboten wurde.

Erst die letzten Monate des Betriebsjahres brachten einen gewissen Ausgleich für die Absatzverluste. Die VAW konnten ihre – mengenmäßigen – Einbußen im Inland wieder aufholen, und durch verstärkte Exportbemühungen gelang es der Gesellschaft, die erhöhte Erzeugung abzusetzen und die aufgefüllten Bestände zum Jahresende wieder abzubauen. Die spürbar günstigere Entwicklung gegen Ende des Betriebsjahres hat sich in den letzten Monaten noch verstärkt. Auch der internationale Aluminium-Markt ist seit Jahresbeginn wieder „ausgeglichen“ und „in fester Verfassung“, heißt es im Bericht der VAW, die ihre im neuen Geschäftsjahr nochmals erhöhte Produktion zur Zeit glatt absetzen können. Deshalb ist inzwischen auch der im vergangenen Jahre notwendig gewordene Rabatt an die Abnehmer wieder abgebaut worden.

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich angesichts der bedeutenden Erlöseinbußen offenbar als recht stabil erwiesen. Die Erzeugungskosten je Einheit haben sich befriedigend entwickelt, heißt es im Bericht der VAW. Die neue Elektrolyse im Rheinwerk hat die Kostenrechnung günstig beeinflußt; außerdem habe die kräftige Ausweitung der Produktion zu einer spürbaren Degression der Fixkostenbelastung geführt. Zudem war das Geschäftsjahr 1963 nicht mehr wie das Vorjahr mit Anlaufkosten und hohen Abschreibungen für noch nicht in Betrieb genommene Anlagen belastet. Auf das Grundkapital von 100 Millionen DM schüttet VAW wiederum eine Dividende von 10 Prozent aus.

Die Investitionen des Unternehmens gingen 1963 nach der Fertigstellung des Rheinwerkes und des zweiten Kraftwerkblocks in Frimmersdorf planmäßig auf rund 25 Millionen DM zurück Mit dem gleichen Betrag für Investitionen rechnen die Vereinigten Aluminiumwerke AG auch im laufenden Jahr. nmn