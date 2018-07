Inhalt Seite 1 — Salzburg und Forest Lawn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alte Plätze sonnig schweigen: Man hörte Irakische Verse: Rösser tauchen ans dem Brunnen: Man sah, den Text begleitend, Salzburger Szenen... und wieder einmal zeigte sich deutlich, wie schwierig es ist, Gedanken in Bildern zu spiegeln. Aus den braun erhellten Kirchen schau’n des Todes reine Bilder: Gegen zwei so vollkommene Verse kommen Legionen von Barockfratzen, bleckenden Zähnen und beinhellen Knochen nicht an. Glockenklänge und blumige Fenster: unmöglich, die Traklschen Worte durch scheinbar verwandte Vorstellungen, Kirchenseile und Kleinbürgerluken, illustrieren zu wollen! Die allzu simple Projektion nimmt sich so peinlich wie das Spiel mit Antithesen aus: hier Verwesung und lächelnde Mörder, dort spielende Kinder.

Den Autoren Simon und Mrakitsch gelangen ein paar glänzende Montagen; während man von Drogen sprach, sah der Betrachter Würmer in Spiritusgläsern, glatte Molche, deren widerliche Bewegung mit der starren Regungslosigkeit der Instrumente, der Waagen, Pülverchen und Fläschchen kontrastierte. Den Höllen-Antizipationen, andererseits, entsprachen im Bild die ruckartig stelzenden Puppen, Spielfiguren königlicher Langeweile und Gliedermänner uralter Filme. Grodek-Phantasmagorien und „milchweiße ästhetische Spitzmäuse“, expressionistische Visionen und Bilder von Automatenmenschen, deren steifer Tanz den Untergang einer Epoche symbolisierte: diese Künstlichkeits-Metapher war konsequent und durchdacht; hier wurde endlich einmal bewiesen, daß es, wenn man nur lange genug nachdenkt, auch in schwierigen Fällen ideale optische Lösungen gibt.

Leider sah man daneben auch billige Reproduktionen (Teiche im Vers, Teiche im Bild; Kirchen hier und Kirchen dort), der Text war schwülstig und kleintraklhaft, und als am Schluß die schönen Tiroler Alpen, die Ufa-Gletscher und das liebliche Kreuz auf den Höhen erschien, begann man auf den Bericht über jenen Maler Gilles zu warten, den die freundliche Ansagerin, sich des Schauspielers Giller erinnernd, mit dem Vornamen Walter versah... offensichtlich kannte sie den Film und wollte die Zuschauer warnen.

Wehmütig gedachte man bei soviel liebenswertem Dilettantismus (nein, diesen Epitaph hat Gilles nicht verdient!) der sachkundigen, von Klaus Harpprecht geleiteten Expedition in die Gefilde des amerikanischen Todes. Ein grabfrischer Lorbeer in Gold für diesen glänzenden Essay, bei dem, von Evelyn Waugh bis zu Jessica Mitford, alle guten Götter freundliche Patenschaft liehen. Pay now and die later: in der Tat, die Party-Atmosphäre des amerikanischen Sterbens, das Geschäft mit Schminke und Schein, wurde so plausibel wie niemals zuvor.

Während Harpprecht über die Friedhöfe plauderte, die sich wie Golfplätze oder wie heiterverschrobene Disney-Bezirke ausnehmen, betrachtete man smarte Manager beim großen Betrug. Alte Damen bevorzugen, hieß es, zärtliche Rüschen im Sarg, Seidenarabesken, die an die Kindheit bei Mamie erinnern; Jesus lächelte freundlich dazu; auf einem kostbaren Grabstein ließ ein totes Hündchen den Schwanz in den Herzen der Hinterbliebenen wackeln; die Lehrlinge des Todes, säuselnde Prediger und Balsamiererinnen mit einem Kindergesicht, lernten in hygienischen Räumen ihr schweres Geschäft.

Welch weiter Weg vom Waagplatz und der Pfeiffergasse, vom Wohnhaus und dem Garten der Familie Trakl, bis nach Forest Lawn! Der Tod ist süß und demokratisch geworden; alle Grabsteine sind gleich: So ist der Rasen leichter zu mähen, ringsum; es gibt Kapellen auf Rädern, die man ans Grab fährt, damit die Trauernden nicht frieren und der Tote trotzdem sein Recht hat.

Zu Georg Trakls Zeiten freilich nahm sichs anders aus; das Ende war schrecklich; sweet music und Allerseelen-Litaneien schlossen sich aus; man kannte den Tod und fürchtete ihn.