Wenn Sie die Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages zahlen, ist... ein Säumniszuschlag von... verwirkt .“ So zu lesen auf einem bundesdeutschen Steuerbescheid, gedruckt in Tausenden von Exemplaren.

„Damit haben Sie einen Säumniszuschlag... verwirkt so konnte ich öfters in Schreiben des Finanzamtes lesen.

Der Duden erläutert „verwirken“ mit „verlustig gehen“ und führt als Beispiel an: „sein Leben verwirken“. Also: etwas, das mir gehört, geht mir abhanden; ich verliere den Anspruch auf etwas, das mir zusteht. Wenn ich also einen Säumniszuschlag verwirkt habe, verliere ich den Anspruch auf den Säumniszuschlag. Bliebe zu fragen, an wen ich diesen Anspruch hatte (an das Finanzamt?)!

Als ich im Gespräch mit Finanzbeamten auf diesen sprachlichen Unsinn hinwies, erwiderte man mir, das sei eben „ein finanztechnischer Ausdruck“. Aber sollten nicht auch verwaltungstechnische Ausdrücke sich ein wenig an die Spielregeln der Muttersprache halten? Ulrich Nonn