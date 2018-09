Inhalt Seite 1 — Weder Fisch noch Fleisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Österreich gewinnen die Skeptiker an Boden,die die Chancen Österreichs, sich mit der EWG zu „arrangieren“, negativ beurteilen. Offensichtlich, werden Wiens EWG-Ambitionen im Kreise der sechs Mitgliedstaaten durchaus nicht so einhellig begrüßt wie man in Österreich bisher anzunehmen geneigt gewesen ist.

Die Nachricht von einem Memorandum Italiens an die Regierung der übrigen EWG-Länder, in dem Österreichs Bemühungen zwar nicht expressis verbis, wohl aber dem Sinne nach abgelehnt wurden, hat daher in politischen und wirtschaftlichen Kreisen des Landes beträchtliches Aufsehen erregt. Italien soll in diesem Memorandum eine genaue Definition des Assoziierungsparagraphen des Römer Vertrages verlangt und zugleich darauf hingewiesen haben, daß die Assoziierung nur eine Vorstufe für den Vollbeitritt eines Landes zur EWG sei. In diesem Sinne besäßen gewisse Länder, deren internationaler Status es verbiete, sich in die von der EWG angestrebte künftige politische Einigung Europas einzubeziehen, nicht die für eine Assoziierung notwendige Qualifikation.

Es gab kaum einen Beobachter, der die italienische Demarche nicht als eine Retourkutsche Roms für Wiens Südtirolpolitik aufgefaßt hätte. Außenminister Kreisky hat dieser Meinung – mit einiger Verzögerung – entschieden widersprochen. Er meinte, Südtirol sei für Österreich primär ein politisches, die Integration jedoch ein rein wirtschaftliches Problem. In offensichtlichem Widerspruch zu den über den politischen Inhalt des italienischen Memorandums bekannt gewordenen Einzelheiten meinte er, diese Auffassung werde wohl auch von der Regierung in Rom geteilt. Herauszufinden, wieweit dies tatsächlich der Fall ist, wird unter anderem die Aufgabe der Gespräche sein, die Kreisky mit Italiens Außenminister Saragat über Südtirolfragen in Genf zu führen gedenkt.

Mittlerweile hat auch Handelsminister Bock im Ministerrat nochmals klargestellt, daß Österreich keine Assoziierung im Sinne des EWG-Vertrages, sondern einen „Vertrag sui generis“ anstrebe, ein Arrangement eben, das weder Assoziierung und Vorstufe zur politischen Integration, noch auch ein der Meistbegünstigung des GATT unterliegender „einfacher Handelsvertrag“ sei. Am vergangenen Wochenende hat auch Frankreichs Ministerpräsident für eine flexible Haltung der EWG zur Aufnahme neuer Mitglieder plädiert. In Wien wurde das prompt als indirekte Unterstützung des österreichischen Standpunktes verstanden, wenngleich auch in dieser Erklärung der Hinweis auf die politischen Tendenzen der Gemeinschaft nicht fehlte und die französische Haltung im ganzen viel eher auf Frankreichs Assoziierungspläne für die nordafrikanischen Maghrebstaaten als auf jene Österreichs zielte.

Der harte Kern der italienischen Demarche ist damit freilich nicht aus der Welt geschafft; er besteht darin, daß sich in diesem Dokument zum ersten Male ein Mitglied der Gemeinschaft den Standpunkt Moskaus zu den österreichischen Plänen zu eigen gemacht und in aller Öffentlichkeit erklärt hat, daß der internationale Status Österreichs – nämlich die immerwährende Neutralität – mit der die Mitgliedschaft bei der Gemeinschaft unvereinbar sei. Insofern ist der römische Vorstoß geeignet, Österreichs Position an einer Front zu erschweren, an der es schon bisher heftigem Druck standzuhalten hatte.

Der Kreml hat schon den Beitritt Österreichs zur EFTA wenig goutiert, sich damit aber schließlich abgefunden. Gegen eine Gruppierung, der auch die Schweiz angehört, nach deren Neutralitätsmuster das österreichische geschneidert worden ist, konnte das Anschlußverbot des Staatsvertrages auch nicht gut ins Treffen geführt werden. Auf die EWG aber möchte Moskau dieses Verbot, das Österreich jegliche politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland untersagt, nur zu gern angewendet wissen. Es hat auch den Anschein, daß sich Moskaus Aktivität gegen eine österreichische Vereinbarung mit Brüssel zu verstärken beginnt, seit Dr. Josef Klaus als Kanzler auf dem Ballhausplatz Einzug gehalten hat.

Das Gespräch mit der EWG möglichst bald zu einem guten Ende zu bringen, ist in der Tat eines der Ziele, die der neue Kanzler mit Vorrang anzustreben versprochen hat. Er will dabei jedoch keinen Fußbreit von der Linie abweichen, die schon sein Vorgänger Gorbach mit Zustimmung des sozialistischen Regierungspartners eingeschlagen hatte. Demnach ist Österreich bereit, sich der EWG soweit zu attachieren, als das mit seinen Neutralitätsverpflichtungen zu vereinbaren ist.