Von Ernst Stein

Die einsetzende Abstumpfung gegen das Obszöne rührt daher, daß es weit geringerer Vielfalt und Abwechslung fähig ist als jedes andere literarische Genre. Früher einmal sprach man von galanter, später von pikanter Literatur, um schon dadurch anzudeuten, daß es sich um einen Seitensprung, um ein kleines Abenteuer handelte. Heute wird der Großbetrieb an den Kloaken als eine revolutionäre Tat aufgezogen, als eine Kampfansage an die bürgerliche Moral, die doch wahrhaftig gar nicht mehr so ist, sondern offen und oft für den vermeinten Affront die saftigsten Preise hinlegt wie früher sous le manteau.

Das schleißige Klischee von der bürgerlichen Moral, die der Kampfansager pflichtschuldig vor den Kopf zu stoßen hat, wird ihm selber zum doppelten Verhängnis. Denn er muß sich als großer Sünder oder großer Missetäter, als großer Wagehals oder großes Schwein vorkommen, sich also selber ganz mit den Augen der konventionellen Moral sehen, um sie verletzen zu können und des hohen Ladenpreises würdig zu werden.

Zweitens aber wird ihm, da das Anstößige schon gründlich ausgeschrotet ist, nach dem titanischen Ringen um eine neue Zote nur in seltenen Fällen noch genügend künstlerische Puste bleiben, um nicht nur ein schockierendes, sondern auch ein gutes Buch zu schreiben.

Weit tiefer dagegen, nahe an die Fundamente aller Lebensordnung greift ein anderes Bedenken. Jahrein, jahraus wird uns all das Nächtige im Menschen, die peinliche Lächerlichkeit der Körperfunktionen, die Verfallenheit an Trunk und Droge, die verhängnisvollen Wallungen des Blutes und die Abwege der Triebe, das unheilbare Siechtum und das qualvolle Sterben abkonterfeit. Mit einer dem Orkus entronnenen Phantasie und einer Darstellungskunst, deren unselige Meister Beckett, Genet und Burroughs sind, wird uns das alles als das Äußerste an Widerlichkeit vor Augen geführt. Wir sind schon halb überzeugt. Kann es da nicht eines Tages geschehen, daß der nur zu eindringlich heraufbeschworene Ekel es den Mitmenschen verleidet, mitzufühlen, zu helfen und zu heilen?

Wir können nicht alle in Mülleimern leben. Viele müssen sich mit einer Dreizimmerwohnung zufriedengeben, manche sogar mit einem Eigenheim. Die große Mehrheit, die das Leben eigentlich gar nicht so häßlich, gar nicht so sinnlos findet, wird sich niemals mit Lorbeeren und Tantiemen bedecken wie die Auserwählten, die es durch die Klosettbrille betrachten.

Diese Schwarze Literatur ist, der Wirtschaftsstruktur gemäß, Importware aus Frankreich und Amerika und wird sich so lange auf dem Markte halten wie andere ausländische Modeartikel. Aber nicht länger; denn der soziale, politische, moralische Protest als Symbol und Deckmantel für die eigenen kleinen, mehr oder weniger schmierigen Bedrängnisse liegt dem Deutschen nicht recht, der solche Konflikte doch noch redlich getrennt hält.