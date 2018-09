Inhalt Seite 1 — Woher hat der Wirt das teure Brot? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Brot ist für uns Mitteleuropäer ungefähr das, was der Reis für die Chinesen ist: ein „Grundnahrungsmittel“. Doch Brot hat nicht von ungefähr auch symbolische Bedeutung. Zwar lebt der Mensch nicht vom Brote allein, aber die Bitte darum ist auch heute noch – in Zeiten, des wirtschaftlichen Wohlergehens – mehr als bloße „Nachfrage“. Der Bäcker mag zwar sein „Geschäft“ mit dem Brot machen, vom Gastwirt aber kann man schon eine etwas noblere Einstellung erwarten, nämlich, daß er in seinem Gast mehr als einen bloßen Esser sieht. In Frankreich und in vielen europäischen Ländern läßt man es den Gast fast überhaupt nicht erst spüren, daß auch das Brot sein Geld kostet.

Auch nach deutscher Sitte ist das Brot für den Gast eine jener Selbstverständlichkeiten, die nicht auf der Speisekarte genannt sind, und offenbar ist die Nachfrage zu gering, als daß die Angabe des Brotpreises auf der Speisekarte gerechtfertigt wäre. Der Gast vertraut darauf, daß er nicht übers Ohr gehauen wird, wenn er eine Scheibe Brot bestellt. Aber es ärgert ihn, wenn eine einzige Scheibe Brot hinterher mit zwanzig Pfennig – und sogar sechzig Pfennig – berechnet wird. Zwanzig Pfennig für eine Scheibe Brot, das entspricht dem Vierfachen dessen, was der Wirt beim Einkauf bezahlt hat. Ist damit nicht der Tatbestand des Wuchers erfüllt? Ein drei Pfund schweres Konsumbrot, grau, kostet im Laden 1,50 Mark, und es gibt etwa dreißig Scheiben her. Der Wirt verkauft das Brot aber für achtzehn (18) Mark. Zwar murrt der Gast – doch er zahlt.

Soll er aber auch bezahlen, wenn die Scheibe Brot (mit etwas Butter darüber gekratzt) 60 Pfennig kostet? So geschah’s kürzlich einmal in der Hamburger Gaststätte „Zum Funk“. Es ist eines der wenigen Häuser, wo man in einer recht gemütlichen Atmosphäre ein Glas Bier trinken und einen Happen essen kann – und wo man sich wohlfühlt. Die Serviererin, freundlich lächelnd, wirkt wahrhaftig nicht wie die Assistentin eines „Halsabschneiders“. Und dennoch geniert sie sich nicht, für eine Scheibe Brot den Wahnsinnspreis zu fordern, wie gesagt: Sechzig Pfennig.

Der Rechnungszettel, den ich erhielt, las sich so:

2 Bier 1,20 DM

1 Mettwurst 2,00 DM

2 Scheiben Brot 1,20 DM mit Bedienung