Heute, da der Nihilismus sich feierlich gibt, ist die Sprache der Freiheit der Humor: Und sei es der Galgenhumor! Friedrich Dürrenmatt

Bolschoj-Ballett in Westberlin

Auf seiner Europa-Tournee wird das Moskauer Bolschoj-Ballett nun doch in Westberlin gastieren, voraussichtlich am 24. und 23. Juni 1964. Kommentar der Ostberliner „BZ am Abend“: „Offensichtlich mußte der Frontstadtsenat dem Druck der öffentlichen Meinung nachgeben und die ursprünglich verbotenen Vorstellungen zulassen.“

Der Tod des Romans

Viele Anzeichen sprächen dafür, daß – in Amerika zumindest – der Roman seinem Ende entgegengeht. Zu diesem Schluß kommt der Romancier Herbert Kubly in einem Artikel der Saturday Review. Der Anteil der Romane an den Neuerscheinungen würde immer geringer, der Abstand zwischen wenigen präfabrizierten Bestsellern (meistens Auftragsarbeiten, die statistisch ermittelten Leserwünschen auf den Leib geschneidert werden) und den übrigen Romanen, die in niedrigsten Auflagen dahinkümmern, immer größer; die Romankritik würde immer müder und saturierter, Lektoren und Verleger, die andere als kommerzielle Interessen verfolgen, gäbe es schon lange nicht mehr, und viele Romanciers wanderten zum Film, zum Fernsehen, zu populären Zeitschriften ab; vor allem aber sei der Leser im Verschwinden begriffen: Die anderen Massenmedien machen es ihm leichter. Dafür würde der Markt mit Bekenntnisliteratur überschwemmt: „Ehemalige Alkoholiker, Rauschgiftsüchtige, Verbrecher, Politiker und Schauspieler speien ihre nazistischen Rechtfertigungen in Magnetophone oder in die Schreibmaschinen von ghost-writers, mit dem Ergebnis, daß unsere Buchläden mit Nichtbüchern von Nichtschreibern für Nichtleser über nichts angefüllt sind.“ Und: „Diese Geständnisse, die sich für Romane ausgeben, kündigen nicht nur den Tod des Romans an, sondern den des Menschen.“

Im neuen Gewand

Das Museum of Modern Art in New York, das im Dezember letzten Jahres wegen Renovierungs- und Umbauarbeiten geschlossen worden war, ist am vergangenen Wochenende wieder eröffnet worden. Für sieben Millionen Dollar ist das Museum um ein sechsstöckiges Gebäude erweitert worden, in dem die bisher heimatlosen Gebiete Photographie, Druckkunst, Zeichnungen, Architektur und Entwurf untergebracht werden. Erste Bewunderer, auch eines Festessens, waren die 7000 geladenen Gäste des Eröffnungsabends.