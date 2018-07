Die Alters- und Hinterbliebenen-Versorgung für Rechtsanwälte soll durch ein öffentlich-rechtliches Versicherungswerk der Rechtsanwälte geregelt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Bundesregierung bereits verabschiedet. Er überlädt den Anwälten die Wahl der Form; entweder Abschluß eines Gruppenversicherungsvertrages mit einem Lebensversicherungsunternehmen oder Errichtung eines eigenen Versorgungswerkes.

Der Gruppenversicherungsvertrag begründet ein privatrechtliches Versicherungsverhältnis zwischen dem Versicherungs-Unternehmen und dem Rechtsanwalt, aus dem er unmittelbar berechtigt ist. Seine Ansprüche stehen in jeder Hinsicht den Ansprüchen aus den üblichen Lebensversicherungsverträgen gleich. Die Rentenhöhe hängt von der Höhe und der Anzahl der geleisteten Beiträge ab.

Das eigene Versorgungswerk lehnt sich eng an die Bestimmungen der Angestelltenversicherung an. Die Beitragshöhe richtet sich nach der jeweils höchsten Beitragsklasse der Angestelltenversicherung. Niedrigere Beiträge können nur auf Grund eines Einkommensteuerbescheides eingeräumt werden, der dazu berechtigt. Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Rentenhöhe wird durch die sozialversicherungsrechtliche Lösung nicht zugestanden. Beiträge und Rentenleistungen stehen lediglich in einer bestimmten Relation zueinander. So können Rentenerhöhungen oder eine Zunahme der Rentenberechtigten Beitragserhöhungen auslösen, aber ebenso Rentenkürzungen verfügt werden, wenn eine weitere Beitragssteigerung nicht mehr zumutbar wäre, das Aufkommen aber nicht zur Deckung der Verpflichtungen ausreicht.

Die Bundesregierung hat jeden Staafszuschuf; für die Rechtsanwaltsversicherung bis auf zwei Ausnahmen abgelehnt. Sie erklärte sich zu einer dreißigprozenfigen Beteiligung an den Versorgungsleistungen für jene alten Rechtsanwälte bereit, die ihre Zulassung bereits zurückgegeben haben, und für die Renten für Hinterbliebene von Rechtsanwälten.