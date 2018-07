Edmond Taylor: „Der Untergang der Dynastien.“ Verlag Kurt Desch, München. 480 Seiten, 28,50 DM.

Über diesem Buche liegt eine tiefe Schwermut. Der Autor entwirft aus unzähligen Quellen ein Bild vom alten Europa, so eindringlich und so farbenprächtig, als habe er selber darin gelebt. Man muß nicht denken, daß er unzulässig verschöne. Er berichtet genug von den düsteren Seiten des europäischen Lebens vor 1914, von Armut und Klassendünkel und Antisemitismus und Lebensekel. Aber vieles war eben wundervoll, die Welt wußte wirklich noch, was Frieden war, während jüngere Menschen heute im besten Falle nur einen halben Zustand zwischen Krieg und Frieden kennen. Die Währungen waren noch nicht zerrüttet, es gab Sicherheit, Lebensfreude, einen internationalen Austausch von künstlerischen und wissenschaftlichen Ideen, freien Verkehr ohne dumme Paßschwierigkeiten. Wenn es gelungen wäre, Sicherheit und Frieden zu erhalten und die Lebensfreude auch den Ärmeren zu vermitteln, was für eine großartige Zeit wäre da heraufgezogen!

Sinnbild des alten Europas sind für Taylor die Herrscherhäuser. Weil er das Europa von früher ein wenig liebt, deshalb hat dieser Bürger der amerikanischen Republik auch einige Sympathien für die alten Dynastien, deren Schwächen er nicht verschweigt, aber mit einer Art nachsichtiger Liebe beschreibt. Am meisten ist er den Habsburgern zugetan, deren Geschlecht so ehrwürdig, so müde und so skeptisch war und das, wie er meint, als einziges von den großen Herrscherhäusern den Sinn für Tragik besaß.

Und nun beschreibt er den Untergang der Habsburger, der Hohenzollern, der Osmanen und der Romanows. Für ihn ist die Geschichte des Sturzes dieser vier Herrscherhäuser weniger die Geschichte von Verschwörungen, Revolutionen und Verrat als der Selbstzerstörung einer jahrhundertealten und einstmals bedeutenden moralischen Kraft. Geduldig geht er jedem Zeugnis von Blindheit, Schwäche, Führungslosigkeit nach. Er schildert mit liebevoller Genauigkeit jedes düstere Ereignis, das immer ein anderes düsteres Geschehnis gebar.

Wenn diese Schilderung nicht abstoßend wirkt, in der so viel von Zerfall und Untergang die Rede ist, so liegt das an der noblen Art, mit der Taylor auch von Schwächen und Irrtümern erzählt. Es liegt aber auch daran, daß der weltgeschichtliche Hintergrund des Geschehens immer sichtbar bleibt. Der Untergang der Dynastien ist eng verknüpft mit dem Geschehen des Ersten Weltkrieges, der bereits die Keime des Zweiten enthielt.

Viel menschliches Glück und ein Teil der europäischen Kultur wurden unter den Trümmern der Dynastien begraben. Taylor hat nicht viel Respekt für die Mächte, die nach 1919 aufgestiegen waren. Er sieht in den zwanziger Jahren nur ein neues, noch schrecklicheres Versagen der Führungskräfte, bei den Siegern wie bei den Besiegten. Unter dem sich verdunkelnden Himmel des neuen Zusammenbruchs, der sich abzeichnete, sieht Taylor ein Symbol der Hoffnung: das Grabmal des Unbekannten Soldaten. Unter den alten Dynastien hätte es nicht errichtet werden können; jetzt wählte die Gesellschaft den anonymen Helden als Gegenstand der Verehrung. Taylor sieht in diesem neuen Kult kein Beispiel für Nivellierung und Herrschaft der Masse, sondern den Beweis für eine geistige Wandlung, für eine veredelte Auffassung von Menschlichkeit und Würde. Taylor weiß, daß wir nur zögernd und langsam diesem neuen Bilde vom Menschen und seinem ewigen Rechte entgegengehen. Aber er verweist darauf, daß der Mensch immer nur langsam und zögernd seinen Weg aufwärts aus dem Urzustand gegangen ist. Ist es vermessen zu glauben, so fragt er den Leser, daß auch unter den Wolken der Gegenwart der Weg weiter aufwärts geht?

Taylor ist Europa-Korrespondent amerikanischer Zeitungen. Wie so viele seiner angelsächsischen Kollegen schreibt er höchst lebhaft, beweglich und eindringlich. Die Erzählung ist reich an Anekdoten, was sie noch anschaulicher macht.

Paul Sethe