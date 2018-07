Inhalt Seite 1 — Chaos zwischen Kongo und Tanganjika Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die UN-Soldaten im Kongo müssen bald ihre Kasernen räumen. Am 30. Juni soll der letzte Blauhelm aus dem Land sein. Genau vier Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung wird das Riesenreich im Herzen Afrikas abermals sich selbst überlassen.

Am Anfang war das Chaos. Am Ende ist neues Chaos: Ausgehverbote, Kriegsrecht, Stammesfehden, Plünderungen, Morde in vier Provinzen zwischen dem Kongo-Fluß und dem Tanganjika-See.

In Angst und Schrecken saßen diese Woche 115 000 Afrikaner und 1500 Europäer in Bukavu, der Hauptstadt von Kiwu. 5000 Rebellen vom Zwergvolk der Bafuleros lagern vor den Toren. Drei Eliteeinheiten der Nationalarmee wurden in ersten Gefechten aufgrieben.

Ein amerikanischer Augenzeuge berichtet: „Noch niemals sah ich so armselige Soldaten. In einer Nacht betraten zwei Zivilisten in Bukavu einen Lazarettsaal, in dem 62 verwundete Soldaten lagen. Einer der Soldaten geriet in Panik, schrie laut ‚Jeunesse‘ (der Name der Rebellen), und schon stürzten alle aus den Betten und verkrochen sich in den Büschen. Als es dämmerte, waren die Waffen weg.“

Die Offiziere sind keinen Grad besser. Gehorsam können sie nicht erzwingen, und von Taktik haben sie keine Ahnung. Major Essaie Vangu geriet mit 60 Mann in einen mörderischen Hinterhalt, da er es versäumt hatte, das Gelände zu erkunden. Viele Soldaten sind übergelaufen, andere liegen betrunken auf den Straßen Bukavus oder machen Jagd auf Frauen.

Nach dem Versagen der Armee hat die Königin Astrida Mwawalugganda, eine energische Vierzigerin, viertausend ihrer Ngweshe auf den Kriegspfad geschickt. In großer Kriegsbemalung und Leopardenmützen, mit Speeren und Messern wollen sie die Pygmäen aufhalten.

Angeführt werden die „Jeunesse Mulele“ in Kiwu von Emanule Somialot, einst Dienstbote bei den Belgiern. Er hat sein Quartier in Usumbara, der Hauptstadt Burundis, aufgeschlagen. Das Idol der jungen Rebellen – manche sind kaum älter als zwölf – ist der 40jährige Pierre Mulele, ehemaliger Missionsschüler und Gefolgsmann Lumumbas, der Mao Tsetungs Bücher über den Bürgerkrieg gründlich studiert hat. Ebenso wie der ermordete Lumumba gilt er bei vielen Stämmen als unsterblich. „Mulele mit uns“ singen die „Jeunesse“ beim Angriff.