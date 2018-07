Inhalt Seite 1 — DAS PHOTO DES COLONEL Seite 2 Auf einer Seite lesen

Operngroteske von Humphrey Searle

Opernhaus in Frankfurt am Main

Warum so schüchtern? Auf dem Programmzettel steht: „Text nach Eugène Ionescos ‚Mörder ohne Bezahlung‘, Musik von Humphrey Searle“. Eine entschiedene Werkbezeichnung fehlt jedoch. „Groteske in Zwölfton-Manier“ nennt der Komponist an anderer Stelle sein Stück.

Im Bühnenhintergrund hält da eine Frau aus dem Volk banale Wahlreden. Im Mittelgrund behindert Polizei mit ihrer selbstzwecklichen Ordnung die Suche nach dem Mörder, worum sich im Vordergrunde nur Herr Behringer bemüht. In diesem musikalischen Ensemble wird einmal Szene, was der Sinn des ganzen Stücks sein soll: der Alptraum, in den ein unbekannter Mörder eine Stadt versetzen müßte. Doch in den nicht betroffenen Teilen nehmen die Leute ihren kleinen Alltag wichtiger als die allgemeine Gefahr des Terrors.

Zweimal stellt sich auch um Behringers Person die alptraumhafte Beklemmung ein. So, wenn die Utensilien des Mörders in der Aktentasche von Behringers Freund Eduard auftauchen, wenn diese Tasche rätselhaft verschwindet und dann durch eine Inflation von Aktentaschen jedermann verdächtig wird. Alptraum ist endlich der Werkschluß: die Konfrontation zwischen Behringer und dem höhnisch lachenden Mörder.

Daß die absurden unter den – Theaterstücken Ionescos nicht längst als Opernlibretti dienen, ist verwunderlich. Denn die häufig wiederholten Sätze sprachlicher Banalität, etwa in der „Kahlen Sängerin“, bieten sich dem irrealen Formschema von Opernensembles doch geradezu an. Der Engländer Searle wollte freilich nicht nur aus solcher Affinität Nutzen ziehen und eine Spielwelt komponieren. Er griff nach dem ersten (als Sprechstück mißglückten) Dreiakter Ionescos, in dem sich der Autor einer „mehr klassischen Sprache“ bedient. Und der heute 49jährige Komponist durfte sich einiges zutrauen. Im Jahre 1958 fiel bei einem Kompositionsabend der Berliner Festwochen eine einaktige Kammeroper von Searle auf: „Tagebuch eines Irren“ (nach Gogol). Sie wirkte so gespenstisch wie prägnant.