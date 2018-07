Tübingen, im Juni

Was vor genau einem halben Jahr in der tristen Stadthalle zu Calw vor dem Schöffengericht verhandelt wurde, kommt jetzt im pompösen, eichengetäfelten Schwurgerichtssaal des Tübinger Justizgebäudes abermals zur Sprache: Die Albernheiten, Schikanen und Schleifereien des Gefreiten Hans-Dieter Raub, ehemals Ausbilder in der Nagolder Ausbildungskompanie 6/9. Die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Tübingen verhandelt über die Berufung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten zugleich.

Aber nicht nur die Kulissen der Verhandlung haben sich geändert, gewandelt haben sich auch die Sympathien des Publikums. Die Sympathien der Zuhörer – es sind meist Studentinnen und Studenten der Universität Tübingen – gehören fast ungeteilt dem Gefreiten Raub, dem „Schleifer von Nagold“. Nicht daß die Zuhörer die militärischen Erziehungsmaßnahmen Raubs für angemessen hielten; aber sie wollen, daß er gerecht und vor allem, daß er von einem sachkundigen Gericht bestraft wird. Und sie zweifeln daran, ob der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Dr. Rauscher, wirklich sachkundig ist.

Als es um das renitente Verhalten des Rekruten Weidemann geht, gibt Dr. Rauscher dem ehemaligen Ausbilder Raub und damit wohl auch allen derzeitigen und künftigen Ausbildern der Bundeswehr folgende pädagogischen Verhaltensmaßregeln: „Also – wenn so ein Rekrut gar nichts taugt, dann läßt man ihn doch einfach links liegen. Bei der Rekruten-Besichtigung wird sich’s dann schon zeigen ...“ Danach wundert sich der Vorsitzende, daß trotz dringlicher Mahnungen im Zuhörerraum keine Ruhe eintreten will.

Der nächste Trubel entsteht, als der Vorsitzende dem Angeklagten vorhält: „Was, dreißig Liegestützen hat der Mann zur Strafe machen müssen? Liegestützen sind ja notwendig – das sehe ich ein. Ich habe das ja auch machen müssen. Aber gleich dreißig... Eine Strafmaßnahme von fünf oder zehn Liegestützen, dagegen hätte ich nichts einzuwenden.“ Die Zuhörer lachten laut und lange. Sie wissen es besser als der Vorsitzende: Liegestütze – egal ob drei oder dreißig – sind als erzieherische Maßnahme oder Strafe bei der Bundeswehr nicht gestattet. Die Zuhörer reagieren mit Buh-Rufen.

Fünf Minuten später ist schon wieder Heiterkeit im Saal. Es geht um eine Falschmeldung des Jägers Weidemann, auf die allerdings der Ausbilder Raub auch völlig falsch reagiert hat. Für die Falschmeldung hat der Vorsitzende zunächst nur ein „Naja“ übrig.

Der Angeklagte wehrt sich: „Ein Soldat darf keine Falschmeldung machen. Dazu muß er erzogen werden ...“