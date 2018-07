Albert Röhr: „Handbuch der deutschen Marinegeschichte“, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg, 219 Seiten. 19,80 DM

Im ersten Teil des Buches, einer „Chronik“, hat der Verfasser 2000 Daten der deutschen Marinegeschichte von den Kämpfen der Bukterer gegen die Römer bis zur Kapitulation der Kriegsmarine im Mai 1945 zusammengetragen. Chronologisch geordnet, in historische Zeitabschnitte gegliedert, ergeben sie so etwas wie einen Marine-Plötz. Damit werden sie tatsächlich zu Handbuch und Nachschlagewerk, wofür auch die knappe Form der aufgeführten Ereignisse spricht. Der Autor ist objektiv genug, in seiner Einleitung weder Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben noch Irrtümer bei unterschiedlich überlieferten Tatsachen auszuschließen. Aber ohne Zweifel sind hier Grundlagen zusammengestellt worden, die nicht nur einen Überblick vermitteln, sondern zu tieferen Betrachtungen über die Wechselwirkungen von Land- und Seedenken auf historische, wirtschaftliche, und tegische und politische Zusammenhänge anregen.

Dies gilt noch mehr für den aus Einzelbeiträgen bestehenden zweiten Teil des Buches, die allerdings nach Inhalt und Gewicht von recht ungleichmäßiger Bedeutung sind. So ist die Entwicklung der Kriegs- und Kommandoflaggen ein traditionelles Seitengebiet. Die deutschen Kriegsschiffgattungen im Laufe der Jahrhunderte gehören eigentlich in einen Anhang technischer Fach- und Seemannsausdrücke, der dem Buch überhaupt fehlt, was seine Handhabung für den Binnenländer und Laien wesentlich erschwert. 130 Jahre Kriegsschiffbau können sich kaum auf knapp fünf Druckseiten abhandeln lassen, wie hier geschehen. Doch wenn Röhr wieder auf sein eigentliches Gebiet, das fleißige Katalogisieren kommt bei einer Zusammenstellung deutscher Kriegsschiffnamen, ist er gut, und das Handbuch verdient wieder seine Bezeichnung. Am meisten beeindruckt bei den Einzelbeiträgen ein kurzer Abriß über die Flottenbauplanungen von 1811 bis 1945. Hier wird fast auf einen Blick deutlich, wieviel tragischen Mißverständnissen der Gedanke deutscher Seegeltung in dieser Zeit ausgesetzt war: bedingungslose Unterordnung unter das Landdenken des Generalstabes bis fast zur Jahrhundertwende, materielle Gleichstellung mit den Großmächten zur See ohne durchschlagende strategische Konzeption bis zum Ende des Ersten Weltkrieges oder Überschätzung des U-Bootes als allein kriegsentscheidend.

Das „Handbuch der Deutschen Marinegeschichte“ ist ein Nachschlagewerk und ein Buch zum Nachdenken über die richtige Einstufung des Begriffes Seemacht in einer Zeit – so Vizeadmiral a. D. Ruge in seinem Geleitwort –, „in der das Geschick der Bundesrepublik im Nordatlantischen Bündnis eng mit den westlichen Seemächten verflochten ist“.

Han-Jürgen Laturner