Niemand traut sich, aufzubegehren. Niemand bringt die Worte „Kochkunst“ und „Kitsch“ in Zusammenhang. Aber so, wie es in der bildenden Kunst absolute Forderungen gibt, stellt gewiß auch die Arbeit in der Küche an den Künstler mit der weißen Mütze bestimmte Gebote, die nur ein Gleichgültiger oder ein Spottvogel mißachtet.

Einem Könner unter den Köchen muß das Gefühl für den guten Geschmack eingeimpft sein; sonst wäre er ja kein Küchenmeister. Aber da gibt es einen Punkt, der zu wenig beachtet wird: Der Koch führt ein unsichtbares Dasein in seinem Reich. Das Echo des Lobes dringt bestenfalls bis zu den edlen Speisenträgern, den Kellnern; nur der Tadel wird weitergegeben. Mit anderen Worten: Die Gleichgültigkeit der Gäste fordert die Wurschtigkeit der Köche heraus.

Hier sehe ich die Erklärung: Der „Kitsch in der Küche“ entstand aus der diabolischen Freude zu forschen, was alles man mit der essenden Menschheit an Unfug treiben kann, ohne auf ernstlichen Widerstand zu stoßen. Es gibt verruchte Eingebungen, die von Lokal zu Lokal getragen werden. Von Familie zu Familie. Von Staatsdiner zu Staatsdiner.

Schließlich sträubt der Gast sich nicht mehr, wenn man ihm zur Lendenschnitte eine lippenstiftrote Kirsche auf eine Ananasscheibe oder einen halben Pfirsich streicht – obendrein auf demselben Teller. Das ist bei uns so Sitte, schaköng assonguh! Auch die im Schweinfurter Grün prangende Reineclaude wird für solche Garnituren bemüht und die schwefelgelbe Mirabelle. Dabei weiß jeder, daß man Obstsalat auf separaten Kompottschälchen servieren müßte. Aber ebenso genau weiß er, daß er eventuellen Einwänden mit der Begründung begegnen kann, der Personalmangel zwinge ihn, auf Zusatzgeschirr zu verzichten. Was dem Personalmangel alles in die Schuhe geschoben wird, ist enorm.

Ich behaupte, daß viele Köche listige Satiriker sind, die dem Gast eine „künstlerische Impression“ vorgaukeln wollen – auch dann, wenn er sich ein paar Schinken- oder Salamischeiben bestellt. Diese kalten Speisen von starkem Eigengeschmack werden vom Spötter am Herde mit sauersüßen Gürkchen oder Paprikastreifen garniert und dies angeblich, weil das Auge mitißt!

Das Auge hat nicht mitzuessen! Und doch beteuern Fernsehköche, dem Optischen ganz verschworen, bei jedem ihrer tänzerischen Auftritte, daß das Auge mitzuessen habe! Das Auge soll schauen, aber nicht schnäbeln. Wenn das Auge essigsauren Tonschinken oder paprikasüße Salamischeiben essen müßte, die dem malerischen Sinn der Köche entsprungen sind, es müßte weinen, sehr stark weinen.

Vielleicht wünscht man an dieser Stelle die Frage an mich zu richten, ob ich sonst keine Sorgen habe. Nein. Im Moment nicht! Ich muß aber versichern, daß die kleinen und kleinlichen Dinge, die ich hier ausbreite, etwas mit dem großen Leben zu tun haben. Denn ich sehe seit geraumer Zeit wie Gleichgültigkeit, Geschmackverstöße und Übertreibungen in der Kochkunst sich auf jene übertragen, die zu Gaste sind. Man gewöhnt sich an die Irrtümer und nimmt zum Ende die Geschmacklosigkeit – den Kitsch – als das Natürlichste von der Welt hin, nicht ahnend, daß man dann schon auf dem Wege in die Barbarei ist.