Von Walther Weber

Fast zwanzig Monate sind vergangen, seit Deutschlands zweitgrößter Elektrokonzern, die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), einen neuen Chef erhielt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den „Konzern neu zu organisieren und die AEG zu reorganisieren“. Das jedenfalls waren die Worte, mit denen der 62jährige Dr. Ing. Hans Heyne auf der letzten Hauptversammlung seine Aufgabe umriß, mit der ihn der Aufsichtsrat betraut hatte, als der Sessel des Vorstandsvorsitzenden verwaist war.

Wie weit hat der neue Konzernchef, der nach wie vor auch die AEG-Tochtergesellschaft Telefunken leitet, seine Aufgabe erfüllen können, für die er sich selbst eine Frist von zwei Jahren gesetzt hat?

Die organisatorische Neugliederung, die sich nach den Worten ihres Initiators stark an Vorbildern in den USA (so vor allem am System des Großaktionärs General Electric) orientiert, ist mit dem Geschäftsjahr 1962/63 (September) abgeschlossen worden. Die neue Form der Geschäftsführung, in der sich die Vorteile eines Großunternehmens mit der Beweglichkeit und Schlagkraft kleinerer Unternehmen elastisch verbinden sollen, arbeitete bereits probeweise im Rumpfgeschäft vom Oktober bis Dezember 1963.

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 1964, das nun dem Kalenderjahr angepaßt ist, trat sie noch in Kraft, ohne daß außergewöhnliche Reibungsverluste, wie sie bei einer so grundlegenden Neuformierung auftreten können und für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet worden waren, aufgetreten sind.

Es hat seine Zeit gedauert, bis das neue System „in die letzten Kapillaren“ des Riesenkonzerns mit seinen 125 000 Mitarbeitern vorgedrungen ist. Neue Männer mußten für neue Positionen gefunden werden. Heute hat man den Eindruck, daß die meisten Mitarbeiter von der Notwendigkeit und Richtigkeit der Vorstellungen Dr. Heynes überzeugt sind, wenn sie ihnen auch manchmal etwas zu sehr „telefunken-orientiert“ erscheinen. Bekanntlich hat die im Jahre 1941 von der AEG erworbene Telefunken, die das Schwachstromgeschäft im AEG-Konzern betreibt und von Dr. Heyne geleitet wird, lange Jahre das Dasein einer Tochter im AEG-Bereich geführt.

Mit Dr. Heyne ist erstmals ein gelernter, wenn auch im kaufmännischen sehr versierter Techniker an die Spitze des AEG-Konzerns gerückt. Es erscheint bemerkenswert, wie schnell er sich durchgesetzt und seine Vorstellungen verwirklicht hat. Derselbe Mann, der durch einen vielköpfigen Aufsichtsrat für seine Reformarbeit berufen wurde, geht nun daran, dieses Gremium von 21 auf 12 Personen zu vermindern, und der Hauptversammlung außerdem vorzuschlagen, deren Bezüge herabzusetzen. Damit soll der Aufsichtsrat und dessen Vergütung eine vergleichbare Größenordnung erhalten wie bei Siemens. Auch zwei Bankenvertreter werden ihre Plätze im Aufsichtsratsgremium der AEG einbüßen und bei Telefunken eintreten. Künftig soll es nur noch einen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bei der AEG geben. In dieser Aufgabe werden sich ein Direktoriumsmitglied der Deutschen Bank und der Dresdner Bank ablösen.