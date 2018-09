Am Wochenende entschieden die Führungsgremien der SPD, die Wiederwahl des amtierenden Bundespräsidenten zu unterstützen. Damit steht fest: Auch der neue Präsident wird Heinrich Lübke heißen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Fritz Erler begründete die in der Partei umstrittene Entscheidung mit der Rücksicht auf „staatspolitische Verantwortung“.

Die Sozialdemokraten verzichten jedoch wohl vor allem deshalb auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten, weil sie fürchteten, die Koalitionsparteien würden sich sonst auf die Vahl Heinrich Krones einigen. Und Lübke ist der SPD lieber als Krone.

Aussichtsloser Gegenkandidat des amtierenden Präsidenten wird Bundesjustizminister Ewald Bucher sein. Der FDP-Zählkandidat wurde von verschiedenen Seiten wegen seiner „nationalsozialistischen Vergangenheit“ ingegriffen. Bucher war von seinem 17. bis 19. Lebensjahr Mitglied des NS-Schülerbundes und trat als 22jähriger der NSDAP bei.

Die FAZ begann mit der Kampagne gegen den „PG“ Bucher und nannte seine Kandidatur „ungehörig“. Dolf Sternberger in der FAZ: „Diese Partei geniert sich nicht, einen ehemaligen PG für das höchste Staatsamt der Bundesrepublik zu präsentieren.“ Die „Bild-Zeitung“ fragte in einer mit Hakenkreuzen geschmückten Schlagzeile: „Bundespräsident ein PG mit goldenem HJ-Abzeichen?“

Thomas Dehler verteidigte den Bundesjustizminister gegen die Angriffe. Auf dem FDP-Parteitag erklärte er:

„Unserem Freund wird vorgeworfen, er habe das goldene Hitlerjugendabzeichen erhalten und sei Mitglied der NSDAP gewesen. Richtig ist, daß er als Sechzehnjähriger einem nationalsozialistischen Schülerbund beitrat und als Achtzehnjähriger wieder ausschied. Wer an der formalen Mitgliedschaft bei der NSDAP – Ewald Bücher war damals ein junger Mensch Anfang der Zwanzigerjahre – Anstoß nimmt, der will einer Generation von jungen Menschen, die unter bestimmten Verhältnissen leben mußten, die Lebensmöglichkeit, auf jeden Fall die politische Wirkungsmöglichkeit abschneiden. Ich finde das nicht gut. Ewald Bucher ist ein Mann, der in seinen Grundanschauungen all dem, was der Nationalsozialismus dargestellt hat, entgegengesetzt ist.“

Von den Angriffen distanzierten sich nicht nur Bücher Parteifreunde, sondern auch die Sozialdemokraten. Der „Verband der Heimkehrer Deutschlands“; „Das ist unwürdig, beschämend und gefährdet das Ansehen der rechtsstaatlichen, parlamentarischen Demokratie“.