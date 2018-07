Der Streit darüber, ob politische Delikte oder, wie man heute sagt, Staatsschutzdelikte, in allen Fällen automatisch zu verfolgen sind, in denen der Tatbestand des Gesetzes gegeben ist – gemäß dem Legalitäts- oder Offizialprinzip – oder nur dann, wenn die Verfolgung zweckmäßig oder erforderlich ist – also nach dem Opportunitätsprinzip –, ist sowohl in der Fachliteratur wie in der allgemeinen Publizistik immer noch im Gang.