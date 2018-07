Vor Jahren galt es in Berlin als unangemessen, die Entwicklung der Schering AG mit der bei den Nachfolge-Gesellschaften der IG-Farben zu vergleichen. Mit den Erfolgen, die Schering aufzuweisen hat, schwindet diese Auffassung. Die Börse hat dem Berliner Unternehmen jedenfalls schon vor dem Aufstieg der Farben-Nachfolger 1957 einen gehobenen Kurs zugestanden. Was sich danach als Differenz zwischen den chemischen Börsenwerten zeigte, war eigentlich nur ein rein psychologisch wirkender „Berlin-Abschlag“, für den heute kein Grund mehr besteht.

Auf dem Weltmarkt hat Schering seinen Namen wieder in alter Frische aufgebaut. Die wesentlichen Auslandstöchter wurden 1963 unter einen Hut vereinigt. Die Duco AG in Bergkamen fungiert nun als Holding für 28 Schering-Gesellschaften in aller Welt. Der Exportanteil erreicht bei Schering nun 60 Prozent vom Umsatz, im Vorjahr betrug er 56 Prozent. Einschließlich der ausländischen Gesellschaften, an denen Schering zu 100 Prozent beteiligt ist, ergibt sich für 1963 ein Weltumsatz von 324,7 (Vorjahr 272) Millionen DM, was einer Zunahme von 19 Prozent entspricht. Der Inlandsumsatz stieg um 18 Prozent auf 294,7 (249,7) Millionen DM.

Fast nebenbei wird im Geschäftsbericht mitgeteilt, daß in „Zusammenarbeit mit den Forschungsabteilungen der Farbenfabriken Bayer AG“ auf dem Gebiet der Chemie und Biologie der Sulfonamide ein neues Mittel entwickelt wurde, dessen Einführung nach mehrjähriger klinischer Prüfung bevorsteht. Heißt das, man wird auch weiter im pharmazeutischen Bereich mit der Forschung von Bayer zusammenarbeiten? Vielleicht auch auf anderen chemischen Gebieten?

Schering selbst betont, daß die Ergebnisse der in den letzten Jahren in den eigenen Forschungslaboratorien durchgeführten Arbeiten die Geschäftsentwicklung 1963 in „entscheidender Weise mitbestimmt“ haben. Die Forschungsaufwendungen werden mit 19,5 (Vorjahr 17,9) Millionen DM beziffert, der Ausbau der Forschungseinrichtungen mit 4,4 (2,8). Die gesamten Investitionen betrugen diesmal 34,9 (56,3) Millionen DM, davon 24,8 (44,3) Millionen DM in Bergkamen, dem neuen Schwerpunkt, und nur 7,5 (8,2) Millionen DM in Berlin.

An den erarbeiteten wie zu erwartenden Erfolgen werden die Aktionäre gleichermaßen beteiligt. Schering bietet eine auf 17 (15) Prozent erhöhte Dividende. Der dafür aufzuwendende Betrag erreicht 17,9 (15,8) Millionen DM. Vor Abführung von 16,4 (11,3) Millionen DM ertragsabhängigen Steuern, 25,3 (19,7) Millionen Abschreibungen auf Sachanlagen und 4,4 (5,1) Millionen DM Rücklagenbildung betrug der „Gewinn“ diesmal 64,0 (51,9) Millionen DM. Allerdings sind darin Sondererträge enthalten, so Nachzahlungen und der Erlös aus dem Verkauf der Beteiligung an der Aral AG, die mit der Stillegung der Fischer-Tropsch-Anlage für Schering keine Bedeutung mehr hatte. Die in Arbeit befindlichen Projekte werden 1964 zu einer beträchtlichen Erhöhung des Investitionsvolumens führen. Gleichzeitig wird die erste Rate des US-Dollar-Kredites von 1962 fällig. Daher schlägt die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung um 17 Millionen DM zum Kurs von 200 Prozent im Verhältnis 7:1 vor, woran sich auch die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen beteiligen können. W. P.