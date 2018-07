Inhalt Seite 1 — Mutter Helena Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hofmannsthal bis Giraudoux, von Bloch bis Hagelstange erfreut sich die Zeus-Tochter Helena der kritischen Reverenz unserer Zeit. Das Wechselspiel zwischen Intelligenz, Snobismus und Einsicht setzt die Phantasie in Bewegung; der schillernde Charakter dieser souveränen Kokotte läßt die Interpreten nicht ruhen. Das Trugbildhafte, die zerfließende Kontur, verlangt nach immer neuer Gestaltung; die doppelzüngige Klugheit ist es, die Helena so anziehend macht.

Im Gegensatz zu anderen Tugenden, zur Kraft Achills und zu Hektors Tapferkeit, ist die Intelligenz, ihrem Wert nach, ambivalent – und eben dieser Spielraum zwischen Zynismus und Weisheit gibt der Spartanerin mit der Undurchsichtigkeit auch den Charme. Ausgestattet mit dem Leib einer Dirne und dem Gehirn eines Sophisten, Voltaire und Phryne in einer Person, erscheint Helena als ein Gegenbild jenes Odysseus, dessen kühle Einsicht so groß wie seine Angst vor dem Verhungern war: Der Rationalist redet unaufhörlich vom Knurren des Magens, die femme savante studiert mit Vorliebe im Schlafgemach.

Im Zeichen Trojas brüderlich vereint, stellten erstes und zweites Programm die Variationen Giraudoux‘ und Hildesheimers nebeneinander; die klügste Dirne und der verfressendste Philosoph in gleicher Weise um die Erhaltung des Friedens bemüht... für die Humanisten war die Entsprechung der pazifistischen Elegien von besonderem Reiz. Doch blieb es fraglich, ob sich auch die Dramaturgen bewußt sind, welch ein Treffer ihnen mit diesem Doppelgesang von vergeblicher List und triumphierender Rohheit gelang. Die Ansagerin des zweiten Programms schien nicht ganz bei der Sache zu sein, mit freundlichem Lächeln kündigte sie eine vergnügliche Nachhol-Lektion für Erwachsene an – und gerade das ist Hildesheimers Spiel vom Opfer Helenas nicht.

Vor einem Garten-Prospekt, vor Säulentrommeln und südlichen Bäumen, Vasenbildern, langen Gliedern, Schlitzen und Strichen, ließ die Regie eine nicht mehr junge Hetäre agieren; mit den Beinen wippend und gemessen parlierend, Verführungen wie Zitate andeutend, machte Hilde Krahl mit der Vorstellung der alternden Helena Ernst. Statt der jugendlichen Lais sah man eine Frau, die im Reisemantel ihre Erfahrungen benutzt, um den Frieden zu retten: wissend genug, um philosophieren zu können, anmutig genug, um noch als Paris’ Partnerin (auf vielerlei Trauben-Köstlichkeiten verweisend) glaubhaft zu sein.

Nur die Badeszene geriet ein wenig daneben, weil die Regie, entgegen ihren eigenen Zielen, hier nach einer gar zu jugendlichen Heldin verlangte, und das war nicht gut. So glaubhaft die Philosopheme im Munde der Vierzigjährigen waren: über wohlberechnetem Schaumschmuck wurden die Worte zu Phrasen, Marlene Dietrich zeigte in Sparta die Beine, und ein Twen sollte sagen, was hinter Schminke und Tusche so viel wahrscheinlicher klang.

Ansonsten blieb die Hildesheimersche Gleichung von Eleganz und Tragik, Melancholie und Witz gewahrt. Nur Menelaos, mit Glatze und rollendem R, war zu plump – eine Komödienfigur, die, derb und ungeschlacht, auch als Kontrastgestalt nicht recht paßte.

Helena, meine ich, ist an der Seite des bauernschlauen Phrasendreschers allenfalls noch zu denken; einen schwitzenden Raufbold hingegen hätte sie niemals ertragen.