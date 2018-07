Von Marcel

Was wollte der Autor sagen? Wer die alte Oberlehrerfrage zitiert, beeilt sich meist hinzuzufügen, sie habe uns in der Schule die Lektüre der Klassiker verleidet. Wenn ich mich aber recht erinnere, hat diese Frage die Klassiker nur jenen verleidet, die sie nicht beantworten konnten.

So ähnlich ist es mit den Kritikern und ihren Schützlingen und Patienten, den zeitgenössischen Dichtern also. Denn gegen die Frage, was sie denn eigentlich mit ihrem neuesten Roman oder Drama oder Gedicht sagen wollten, protestieren am heftigsten diejenigen Autoren, die keine Antwort wissen und denen von der Kritik vorgeworfen wird, daß sie nichts oder nur sehr wenig zu sagen haben.

Und dann heißt es gleich, die Kritiker sollten sich nicht soviel um den Sinn und Inhalt eines literarischen Werks kümmern, sondern statt dessen lieber seine Sprache und Form untersuchen. Amüsanterweise fordern dies gern Schriftsteller, deren Werke sich zwar durch inhaltliche Schwäche, aber mitnichten durch formale – Vorzüge auszeichnen.

Natürlich sind sich alle längst einig, daß man im literarischen Kunstwerk Inhalt und Form nicht voneinander trennen und gesondert betrachten darf, daß sie sich gegenseitig bedingen und somit eine Einheit bilden müssen. Nur ist in diesem Postulat – und das scheinen manche, die sich von der Kritik benachteiligt fühlen, zu vergessen oder zu verdrängen – die Inhaltsanalyse eben einbegriffen.

Nicht ohne aktuelle Anlässe komme ich auf dieses Thema zu sprechen. Denn in seiner Vorlesung als Gastdozent für Poetik an der Frankfurter Universität soll Heinrich Böll folgenden Gedanken geäußert haben: „Statt die Syntax zu studieren, statt Rhythmen herauszufinden oder Wörter zu sammeln“, betreibt man „Inhaltsanalyse. Leser und Kritiker sind darauf aus, zu erfahren, was der Autor gemeint haben möge.“

So wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. Mai referiert. Vielleicht hat der Berichterstatter – und ich möchte es hoffen – den Gastdozenten mißverstanden. Sollte dies aber nicht der Fall sein, dann muß Böll nachdrücklich geantwortet werden: Freilich sind wir Leser und Kritiker darauf aus, zu erfahren, was der Autor gemeint haben mag. Und was sein Werk uns zu sagen hat. Zumal in diesem Land und in diesen Jahren gilt es, solche simplen Fragen immer wieder und in aller Deutlichkeit zu stellen.