Rom, im Juni

Der Ausgang der ersten Wahlen nach der Regierungsbildung der „linken Mitte“ hat Italiens sozialdemokratischen Außenminister Giuseppe Saragat verwirrt. Bei diesen Regionalratswahlen in Friaul und Julisch-Venetien, wo 750 000 Italiener ihre Stimme abgaben, erlitten die Sozialdemokraten die größten Einbußen. Im Vergleich zu den Wahlen vom April 1963 fielen sie von 10,1 auf 9,3 Prozent zurück. Für Saragat ist es kein Trost, daß es den Republikanern und vor allem den Sozialisten Pietro Nennis kaum besser erging als ihm. Die Democrazia Cristiana (DC) dagegen konnte Gewinne verbuchen; die Zahl ihrer Anhänger stieg von 42,6 auf 43 Prozent an. Auch die Kommunisten gewannen neue Wählerstimmen hinzu.

Sein Mißvergnügen über diesen Rückschlag bewog Saragat, dem Klerus vorzuwerfen, er leiste den Christlichen Demokraten allzu willfährig Wahlhilfe. Die Kommunisten aber könnten sich, so erklärt er weiter, der mächtigen Propagandamittel des Rundfunks und des Fernsehens bedienen. Fünfzig Prozent der Fernsehsendungen, behauptete Saragat, machten für die Kommunisten Reklame. Dazu komme ihr Einfluß auf fast die gesamte Filmproduktion und die Kontrolle über große Verlagshäuser. So sei es kein Wunder, daß die KP immer mehr an Boden gewinne. Saragat will nun diese Entwicklung bremsen. Sein Rezept lautet: Gründung einer großen sozialistischen Partei.

Dieser sozialistischen Wiedervereinigung will Saragat sogar die Zukunft der „linken Mitte“ unterordnen. Er behauptet nicht, wie der Regierungschef Aldo Moro: „Die linke Mitte ist ein nicht mehr rückgängig zu machender Prozeß.“ Die zerbröckelnde Konjunktur, die schrumpfenden Gold- und Devisenreserven, die um sich greifende Inflation, das Gespenst der Arbeitslosigkeit haben den Höhenflug der Koalition mit den Nenni-Sozialisten derart gehemmt, daß auch schon andere Politiker das Experiment der „Apertura a sinistra“ in Frage stellen. Amintore Fanfani, Hauptideologe der „Links-Öffnung“, hat Moros voreiligen Ausspruch aufgegriffen und erklärt, daß in der Politik alles rückgängig zu machen sei, auch das Bündnis mit den Linkssozialisten. Der ehemalige Ministerpräsident verlangt „eine starke DC“ und bereitet seine Rückkehr in die Regierung vor. Gegner der Koalition, wie Flaminio Piccoli meinen dagegen, daß „ein politisches Zurückweichen jetzt leicht zu einer Niederlage für alle demokratischen Kräfte werden kann“ und warnen davor, einen anderen Kurs einzuschlagen.

Saragat will seine Partei nicht in den Strudel dieser Auseinandersetzung ziehen lassen. Ihm schwebt ein föderatives Zusammengehen mit den Sozialisten vor, doch ist ihm klar, daß dazu eine gemeinsame ideologische Basis notwendig ist. Er wünscht, daß die Nenni-Sozialisten in die sozialistische Internationale eintreten, daß sie ihre Vorbehalte gegenüber den demokratischen Systemen der freien Länder des Westens aufgeben, daß sie auf die überholten Lehrsätze der marxistischen Dogmatik verzichten und die Politik der „linken Mitte“ in einer realistischen und nicht in einer utopischen Weise auffassen.

Für die Nenni-Sozialisten freilich ist eine Vereinigung, wie sie Saragat anstrebt, völlig abwegig. Es würde ihrer Ansicht nach auf eine „Sozialdemokratisierung“ hinauslaufen – ein Wort, das sie in Furcht und Schrecken versetzt. Es würde sie den Angriffen der linken Dissidentenpartei aussetzen. Die kommunistisch-linkssozialistische Gewerkschaft würde auseinanderbrechen. Wahrscheinlich würde man die mit den Kommunisten gemeinsam geführten Kooperativen aufgeben müssen und große Verluste erleiden. Kurz, was Saragat vorschlägt, kommt gar nicht in Frage.

Es hat sich bewahrheitet, daß die Sozialisten Nennis mit dem Unternehmen „Links-Öffnung“ das größere Risiko eingegangen sind. Sie mußten das Koalitionsabenteuer nicht nur mit dem Preis einer Spaltung bezahlen. Noch heute warten sie auf die Gegenleistung, auf die geforderten „Strukturreformen“. Diese im Regierungsprogrimm enthaltenen Reformen wurden noch vor einem Jahr als ein Fortschritt gepriesen. In einer finanziellen Situation indessen, die nach Meinung des Ministers für den Staatsschatz, Emilio Colombo, jederzeit zum Zusammenbruch führen kann, lassen sie sich nicht verwirklichen. Allein die zwanzig neuen Regionalparlamente, die neben den schon bestehenden Provinzverwaltungen gebildet werden sollen, würden jährlich zwei Milliarden Mark kosten ...