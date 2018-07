Inhalt Seite 1 — Wenn Johnson etwas zustieße... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Juni

Präsident Johnson hat kürzlich vor der Akademie der US-Küstenwache gesagt, die Macht der Vereinigten Staaten sei heute größer als die aller Nationen in der bisherigen Geschichte und größer als die jeder denkbaren gegnerischen Koalition. Was aber geschähe mit dieser Macht, wenn Präsident Johnson etwas zustieße?

Nach dem Ersten Weltkrieg war Präsident Wilson, fast anderthalb Jahre wegen Krankheit außerstande, sein Amt voll auszuüben. Vor der Öffentlichkeit wurde das verschleiert; Amerika wußte nicht, daß es von der Frau des Präsidenten, von seinem Leibarzt und seinem Sekretär regiert wurde.

Präsident Eisenhower war in seiner achtjährigen Amtszeit dreimal so krank, daß Vizepräsident Nixon und einige Kabinettsmitglieder im Einvernehmen mit dem Staatsoberhaupt die Regierung lenkten. Das war keine förmliche Vertretung, aber doch eine vereinbarte Form der Amtsweiterführung, die von den Präsidenten Kennedy und Johnson übernommen worden ist.

Seit der Ermordung Kennedys hat Amerika keinen Vizepräsidenten, der das Staatsschiff steuern würde, wenn Johnson stürbe. Träte dieser Fall vor den Wahlen im November ein, so würde nach dem Nachfolgegesetz von 1947 der Sprecher, des Repräsentantenhauses, der 72 Jahre alte Abgeordnete McCormack, geschäftsführender Präsident. Ereilte auch ihn der Tod, so fiele das Amt dem Senatspräsidenten pro tempore zu, dem 86 Jahre alten Senator Hayden.

Aber soll das Geschick der freien Welt wirklich in den Händen eines Greises liegen, der auf das Präsidentenamt völlig unvorbereitet ist? Die Regelung der Nachfolge oder der Amtsweiterführung bei einer Behinderung des US-Präsidenten sind heute eine inneramerikanische Angelegenheit – auch wenn das in der gegenwärtigen amerikanischen Diskussion nicht berücksichtigt wird. Washington beansprucht zu Recht „die Führung der freien Welt“, doch diese „freie Welt“ muß wissen, was geschieht, wenn der US-Präsident ausfällt oder sein Amt krankheitshalber nicht ausüben kann. In der Geschichte der Vereinigten Staaten sind bisher achtmal die Vizepräsidenten Nachfolger des Präsidenten geworden, weil dieser während seiner Amtszeit starb. Weitere achtmal war das Amt des Vizepräsidenten wegen Tod oder Rücktritt vakant.

Aus der amerikanischen Verfassungsgeschichte ergibt sich, wie kompliziert eine stabile, die Kontinuität sichernde Regelung der Nachfolge ist. Sie ist im Abschnitt II der Verfassung, in den Verfassungszusätzen 12 und 20 und in drei Gesetzen von 1792, 1886 und 1947 immer wieder verändert worden. Das letzte, unter Präsident Truman vom Kongreß verabschiedete Gesetz regelt die Nachfolge in der derzeitig gültigen Form – stirbt der Präsident, wird der Vizepräsident automatisch sein Nachfolger, fällt auch er aus, gilt die Sukzessionsfolge: Sprecher des Repräsentantenhauses, Präsident des Senats, Außenminister, Finanzminister, Verteidigungsminister, Justizminister, Postminister, Innenminister, Landwirtschaftsminister, Handelsminister und Arbeitsminister. Verlöre Amerika beispielsweise seinen Präsidenten, so lange es – wie im Augenblick – keinen Vizepräsidenten gibt, und weder der Sprecher des Repräsentantenhauses noch der Sprecher des Senats folgen können, weil der Kongreß inzwischen zwar neu gewählt wurde, sich aber noch nicht konstituiert hat, dann würde in der oben aufgezählten Reihenfolge ein Kabinettsmitglied die Präsidentengeschäfte zu führen haben – ein Mann, der nicht gewählt ist und dem vielleicht die Qualitäten und das Vertrauen mangelte.