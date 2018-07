Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Röntgengerät in der Westentasche

Nicht größer als eine Zigarettenschachtel ist das tragbare Röntgengerät, das im Illinois Institute of Technology entwickelt wurde. Dennoch arbeitet es nach dem gleichen Prinzip wie seine schwerfälligen großen Brüder: Elektronenstrahlen treffen auf Metallatome, werden dort gebremst und verwandeln sich dabei in Röntgenstrahlen.

Während aber in herkömmlichen Röntgenapparaten ein mit großem technischen Aufwand erzeugter Elektronenstrahl auf eine Wolfram oder Kupferplatte gelenkt wird, die den Röntgenstrahl reflektiert, dient in dem neuen Taschenapparat eine winzige Pille aus dem Promethium-Isotop mit dem Atomgewicht 147 als Elektronenquelle. Das radioaktive Metallplättchen hat knapp 7 Millimeter Durchmesser und ist nur 2 Millimeter dick. Gebremst werden die von ihm ausgesandten Elektronenstrahlen vom Promethium selbst.

Das in eine Hülle aus rostfreiem Stahl eingebaute Gerät leistet nützliche Hilfe bei Materialuntersuchungen an schwer erreichbaren Stellen oder bei Routineinspektionen in Flugzeugen und Raumschiffen, wo es darauf ankommt, das Frachtgewicht so niedrig wie möglich zu halten.

Der amerikanische Physiker James J. Ezop, der die Entwicklungsarbeiten leitete, hat das Gerät auch Medizinern empfohlen. Ärzte des Chikagoer Michael-Reese-Krankenhauses konnten bereits bestätigen, daß es sich besonders gut dafür eignet, Knochenfrakturen und Fremdkörpereinschlüsse in dünneren Gewebepartien nachzuweisen.

Statt Unkraut Raupen

Seit Jahren schon werden in Japan Reisplantagen mit dem Hormonpräparat „2,4-D“ vor einer bestimmten breitblättrigen Unkrautart geschützt. Mit Sorge jedoch hat man auf diesen Feldern eine bedenklich zunehmende Raupenplage festgestellt. Jetzt glauben Wissenschaftler des japanischen Instituts für Agrarwissenschaften eine Erklärung für diesen Nachteil des Wundermittels gefunden zu haben.