Dem Volkswagen auf den Fersen

Bis auf zwei Tagesproduktionen sind die Opel-Werke im April an den Inlandsabsatz des Volkswagenwerks herangekommen. Die Zulassungsquote des Volkswagenwerks betrug 29,8 Prozent (44 452 Wagen), die Quote der Opel-Werke 27,6 Prozent (41 046 Wagen). Gegenüber dem Vorjahr hat Opel damit seinen Abstand zu VW weiter um einen Punkt verringert. An dritter Stelle standen auch im April die Ford-Werke mit 14,5 Prozent der Neuzulassungen (21 667 Wagen).

Stützpunkt in England

Mit einem Stützpunkt in Großbritannien hat die Chrysler Corporation, das drittgrößte amerikanische Automobilunternehmen, ihre europäische Bastion ausgebaut. Mit der britischen Rootes Motors Limited wurde ein Abkommen geschlossen, wonach Chrysler in dem britischen Unternehmen 34 Millionen Dollar investieren wird und dafür 30 Prozent der stimmberechtigten Aktien übernimmt. Chrysler besitzt bereits die Aktienmehrheit an dem französischen Automobilunternehmen Simca, und die Gerüchte wollen nicht verstummen, daß die Amerikaner an einer Beteiligung bei Henschel interessiert seien.

Nur 550 mehr

Die Mitgliederzahl des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat sich im vergangenen Jahr nur um 550 auf 6 430 978 Arbeiter, Angestellte und Beamte erhöht. Die geringfügige Zunahme führt der DGB auf „erhebliche Strukturwandlungen in der Wirtschaft und die hierdurch eingetretene Fluktuation der Arbeitskräfte“ zurück. Vor allem nahm die Zahl der Mitglieder bei der IG Bergbau sowie der Gewerkschaft Textil und Bekleidung ab. Zunahmen verzeichnen die IG Bau-Steine-Erden (+8 Prozent!) sowie die Deutsche Postgewerkschaft und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Mehr Konsumentenkredite