Es scheint, daß sie selber gar nicht gewußt hat, wie sie wirkte, die kleine Noele Noblecourt, Sonntags-Ansagerin des Französischen Fernsehens. Denn ihr Lächeln war eher schüchtern als frech; ihren hübschen Kopf mit der Ponny-Frisur hielt sie meist leicht geneigt, niemals stolz aufgerichtet. Und doch! Plötzlich erfuhr es die Welt: Noele Noblecourt wirkte „sexy“, viel zu „sexy“.

Sexy? Nie wäre mir dieser Verdacht gekommen. So oft ich sie sah, dachte ich höchstens: „Wie schade, daß man einem so netten Mädchen so läppische Texte in den Mund legt.“ Andere Empfindungen wurden nicht in mir erweckt. Derweil trafen aus ganz Frankreich jedoch Protestbriefe beim Herrn Generaldirektor ein: Noele trop sexy!

Aus Nord und Süd und West und Ost, aus Städten, Städtchen, Dörfern, Weilern, aus Gebirg und Tal floß offensichtlich ein Anti-Sexy-Material zusammen, dessen Gewicht schließlich den Herrn Generaldirektor schier erdrückte. Nach diesem Material zu schließen, wurde sogar dem müdesten Nihilisten das Auge feucht oder gar flammend. Abgeklärte Greise erinnerten sich der ältesten Jugend-Flüster-Witze. Fliegen fielen ohnmächtig von der Wand. Mehr noch: Sogar die routinierten Ehebrecher vergaßen, daß sie zur Freundin mußten, und blieben zu Hause.

So nahmen denn einerseits die Ehefrauen ihre Herzen und ihre Federhalter in beide Hände, andererseits taten die Freundinnen desgleichen. Und geängstigt durch die neue elektronische Macht, die von Noele ausgestrahlt wurde, handelten sie alle unwillkürlich nach des Plautus Rat: „Behalte, was Du hast! Das Übel, das man kennt, ist das erträglichste.“

Nun hat derselbe alte Römer aber auch dies gesagt: „Keine Glocke schlägt von selber an. Wenn niemand sie bewegt, so bleibt sie stumm“ – Bedenk’ ich’s recht, so wird es sich bei diesen Glocken wohl um Noeles Busen gehandelt haben. Zwar blieb er stets bedeckt, doch ahnte man Formen, wie die Bardot sie populär gemacht hat. Auch war er immer in Bewegung – das ist wahr. Er blieb nicht stumm. Es muß diese muntere Bewegung gewesen sein, welche die Damen auf die Palme, die Herren jedoch zur Überzeugung brachte: „Oh, schnürt, schnüret nicht daran!“

Das sanfte, gute Mädchen „Schnür-mich-nicht-an“ hat auf diese Weise ein Königsschicksal erlitten. Denn, wenn wir nicht nur den römischen Plautus, sondern auch den griechischen Antisthenes um sein Urteil fragen, so erfahren wir: „Es ist Königsschicksal, gut zu handeln und doch in schlechtem Ruf zu stehen!“

Alledem ist aber noch zweierlei hinzuzufügen. Erstens: Noele Noblecourt wurde wegen ihrer schönen Formen fristlos entlassen. Zweitens: Um dieser gleichen schönen Formen willen hat sich ein Bildhauer soeben erboten, sie lebensgroß in Stein zu schlagen; vermutlich zu Museums-Zwecken.

Im Leben wirkt heute manches „sexy“, was später im Museum klassisch wirkt. Deshalb sollte in ähnlichen Fällen wie dem der Mademoiselle Noblecourt der Rat lauten: Erregt euch nicht, was immer die Glocken läuten. Es ist alles nur eine Frage der Zeit.