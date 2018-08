Von Wolfgang Rieger

Wir Skandinavier stammen von den Wikingern ab, die lange struppige Bärte trugen, mit Met-Schaum in den Bartspitzen. Früher brannten wir angelsächsische Dörfer nieder und entführten schreiende junge Mädchen, aber heute tun wir das nicht mehr.“ Mit diesen Worten beginnt der Däne Willy Breinholst einen nicht gerade wörtlich zu nehmenden Essay über seine Landsleute und ihre norwegischen und schwedischen Nachbarn.

Die Nachfahren der Wikinger, die sich im Wohlfahrtsstaat das Leben geruhsamer und komfortabler eingerichtet haben als ihre rauhbeinigen Ahnen, brauchen heute keine hübschen Mädchen mehr zu rauben, denn sie haben selbst genug davon. Die schlanken Schwedinnen in den neongleißenden Ladenstraßen des Stockholmer Zentrums oder in den kubistischen Trabanten- und Schlafstädten Farsta und Vällingby, die hochbeinigen dänischen Stewardessen im Glaskastengebäude des Kopenhagener Flugplatzes oder die flachsköpfigen Verkäuferinnen in der norwegischen Kunsthandwerk-Ausstellung „Den Permanenten“ können den Vergleich mit den Schönheiten anderer Länder gelassen aushalten. Daß sie sich wegen des angeblich zurückhaltenden Temperamentes ihrer männlichen Landsleute langweilen, ist wohl auch nur eine Sage. Wer die Jungen Dänen oder Schweden am Sonnabend im Tanzsaal oder im Sommer am Strand sieht, wird die Behauptung jedenfalls schnell ins Reich der Fabel verbannen.

Die skandinavischen Länder sorgen für ihre Jugend, für die Alten und für die Kranken. Dabei gibt sich der Staat die größte Mühe, nicht in der penetranten Muffigkeit übertriebener sozialistischer Ideologie haften zu bleiben. Wenn es zu Schwierigkeiten kommt, zu Funktionsstörungen in der Wohlstandsgesellschaft, so sind die Symptome weithin die gleichen wie in England oder den Vereinigten Staaten. Schuld daran sind die Probleme der modernen Industriegesellschaft: Auflösung traditioneller Bindungen in der Familie, Langeweile aus Übersättigung, Standardisierung des Genusses und schließlich Nivellierung.

Alle drei skandinavischen Länder haben einen Schritt auf das 21. Jahrhundert zu getan; das zeigt sich vor allem in Schweden. Sie sind aber, so paradox das klingen mag, auch noch mitten im 19. Jahrhundert und haben sich, trotz der immer stärker werdenden Siedlungskonzentration in wenigen Städten, die Verbindung mit ihrer unberührten, einsamen Naturlandschaft bewahrt. In Norwegen, das weniger industrialisiert ist als seine Nachbarn, hat sich am kräftigsten eine geruhsame, provinzielle Gesinnung erhalten. Freilich, so kleinstädtisch, wie Oslo zunächst aussieht, ist es gar nicht. Wer es bei Lachsbrot, Aquavit und langen Gesprächen im Künstlerlokal Blom noch nicht erfahren hat, wird es in dem Augenblick merken, da er von den steingewordenen Alpträumen des Vigeland-Parks in das kargfunktionelle Munch-Museum kommt und dort den Bildern eines norwegischen Malers gegenübersteht, in denen ein gut Teil der Probleme des modernen Menschen anschaulich Gestalt gewonnen hat.

Die Skandinavier sondern sich von der Außenwelt nicht ab; sie nehmen Anteil am internationalen Geschehen. Besorgt schauen Schweden, Norweger und Dänen dabei nach Mitteleuropa. Nicht, weil sie glauben, in unseren Breiten ballten sich politische Gewitterwolken zusammen, sondern weil sie nicht von Zentraleuropa ausgeschlossen werden wollen. Deswegen ist es ihnen auch ein Trost, daß der Handel mit den EWG-Ländern sich bisher entgegen den ursprünglichen Befürchtungen nicht ungünstig entwickelt und daß die europäischen Staatsmänner noch selten so viel Interesse für ihre nordischen Nachbarn gezeigt haben.

Die skandinavischen Nationen – zu denen auch Finnland gehört – sind in diesem Jahr das Ziel vieler offizieller Besucher. Bundesaußenminister Schröder war im Mai in Oslo; König Baudouin von Belgien kam nach Stockholm, Marschall Tito nach Finnland; der österreichische Bundespräsident Schärf besuchte Norwegen; im Juli wird Bundeskanzler Erhard nach Dänemark reisen; der französische Ministerpräsident Pompidou hat sich für einen Besuch in Stockholm angesagt, und der italienische Außenminister Saragat will ebenfalls nach Schweden kommen. Präsident de Gaulle schließlich hat eine Einladung zum Besuch der skandinavischen Länder angenommen.