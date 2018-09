Inhalt Seite 1 — Das allerletzte Mittel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Es scheint so, als sollten die politischen Voraussetzungen für harte konjunkturpolitische Schritte mit Gewalt herbeigeführt werden. Nachdem der Außenhandelsausschuß die ohnehin bescheidenen Zollsenkungspläne der Bundesregierung noch einmal halbiert hat – der Bundestag wird nach allen Erfahrungen diese Entscheidung nicht rückgängig machen –, kann die Zollsenkung als Mittel der Konjunkturstabilisierung getrost zu den Akten gelegt werden. Die Absicht, durch niedrige Zölle gegenüber allen Partnern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) die Einfuhr aus diesen fünf Ländern anzuregen und dadurch für ein besseres Verhältnis zwischen wirken, und Import mit diesen Ländern hinzuwirken, ist zunichte gemacht worden.

Dabei wäre gerade eine Erleichterung der Einfuhren aus diesen Ländern das richtige Regulativ für die extreme Ausweitung unserer Exporte nach Italien, Frankreich und den Niederlanden gewesen. Der unerwartet große Ausfuhrüberschuß ist ja mit Recht immer wieder mit der Inflation in den drei erwähnten EWG-Ländern erklärt worden. Der Preisauftrieb in diesen Ländern machte für ihre Importeure die deutschen Warenangebote überaus preiswert.

Alle Sachverständigen waren sich jedoch dahin einig, daß die Inflationsquote allenfalls ausgeglichen werden könnte, wenn die deutschen Zölle gegenüber diesen Ländern ganz abgebaut würden. Die Beseitigung der EWG-Binnenzölle durch die Bundesrepublik hätte also nichts anderes bedeutet als die Wiederherstellung der Preisrelationen innerhalb der EWG, wie sie vor etwa zwei Jahren bestanden. Von einer unzumutbaren Verschlechterung der deutschen Exportsituation im EWG-Raum kann also keine Rede sein.

Die Haltung des Außenhandelsausschusses wird diktiert von der Rücksichtnahme auf Industriezweige, die von der Zollsenkung angeblich besonders betroffen würden. Ist dieses Argument stichhaltig, dann darf man wohl behaupten, daß einige deutsche Branchen nur durch die Inflation der anderen am Leben gehalten werden, nicht aber durch eigene Leistungsfähigkeit. In anderthalb Jahren werden die Zölle – laut EWG-Vertrag, der sicher eingehalten wird – aber auf jeden Fall in dem Umfang abgebaut sein, den die Bundesregierung für konjunkturpolitisch jetzt unerläßlich hält. Was machen diese Branchen dann?

Die Binnenzollsenkung ist eine stumpfe Waffe geworden. Für die drohende Konjunkturüberhitzung spielt sie praktisch keine Rolle mehr, gleichgültig, ob es nun zu der vom Außenhandelsausschuß als tragbar angesehenen Zollermäßigung kommt oder das Plenum des Bundestages selbst hiervon noch Ausnahmen beschließt. Geblieben sind von den Regierungsplänen nur noch die konjunkturneutrale Ausgabenpolitik des Staates und die Kapitalertragsteuer für Gebietsfremde (Ausländer).

Was die Kapitalertragsteuer angeht, so hat schon die bloße Ankündigung genügt, die Kapitaleinfuhr kräftig abzubremsen. Vorläufig scheint es nicht notwendig zu sein, dieses Instrument tatsächlich einzusetzen. Sollten die Kapitalimporte wieder zunehmen, würde wahrscheinlich eine erneute Androhung der Besteuerung der Erträge genügen, um die ausländischen Kapitalanlagen zurückzuhalten. Reicht das nicht aus, muß freilich ohne Zögern die 25prozentige Steuer eingeführt werden. Damit soll aber auf keinen Fall Maßnahmen das Wort geredet werden, die seit einigen Tagen in Bonn im Gespräch sind.