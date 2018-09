Hans Christoph von Hase (Herausgeber): Evangelische Dokumente zur Ermordung der „unheilbar Kranken“ unter der nationalsozialistischen Herrschaft in den Jahren 1939–1945. Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart. 128 Seiten. 4,– DM

E s gibt noch keine auf eingehender Forschung beruhende geschichtliche Gesamtdarstellung der sogenannten Euthanasie. Bis diese Geschichte geschrieben werden kann, wird noch einige Zeit vergehen, und bis dahin werden Büchlein wie das vorliegende großen Nutzen leisten. Man liest sorgfältig zusammengestellt die wichtigsten Dokumente, den Auftrag Hitlers zur „Aktion Gnadentod“ vom 1. September 1939, den berühmten tapferen Brief des verstorbenen Bischofs Wurm an den Reichsinnenminister Dr. Frick vom 19. Juli 1940, die Denkschrift für Adolf Hitler vom 9. Juli 1940 von Paul Gerhard Braube, dazu noch andere Urkunden von fast gleichem Gewicht. Es folgen eine Reihe von geschichtlichen Teildarstellungen.

Wir möchten die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Aufsatz von Jochen Fischer lenken, der im Jahre 1963 geschrieben worden ist und sich gründlich und kenntnisreich mit den Argumenten für die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ auseinandersetzt. Man weiß, daß die sogenannte Euthanasie auch vor dem Nationalsozialismus viele Anhänger hatte und auch heute noch hat. Manche ehrenhaften Menschen glauben, aus Mitleid, nicht aus Rassenfanatismus, töten zu dürfen. Der Aufsatz schließt mit dem Bekenntnis des Theologen Adolf Köberle, es sei Aufgabe des Arztes, den Schmerz mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu lindern, aber „der Rest, der dann noch bleibt, muß durchgestanden werden. Das Leben muß uns heilig sein und bleiben, selbst wenn es schaurige Grenzfälle gibt, wo dieses göttliche Gebot in Frage gestellt scheint. In dem Augenblick, in dem wir anfangen, um dieser Grenzfälle willen die ewig gültige Ordnung umzustoßen, kommt alles ins Wanken“. A. L.