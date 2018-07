Inhalt Seite 1 — Ein höchst verdächtiges Virus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seitdem es mir gelungen war, das mysteriöse Virus zu isolieren, habe ich gearbeitet wie nie zuvor in meinem Leben. Täglich verbrachte ich achtzehn Stunden im Labor – sogar Sonntags...“ In diesen Worten des amerikanischen Mediziners Professor Albert B. Sabin, der durch seine Entwicklung des Polio-Schluck-Impfstoffs weltberühmt wurde, spiegelt sich die Erregung wider, die den Gelehrten ergriffen hatte, als er vor zwei Monaten in menschlichem Krebsgewebe ein bislang unbekanntes Virus entdeckte.

Die Gewebeprobe hatte Sabin dem großen malignen Schilddrüsen-Tumor eines 18 jährigen Jungen entnommen. Die Zellen dieser bösartigen Geschwulst brachte der Forscher auf einen Nährboden, und nach zwanzig Tagen zeigte sich jenes Virus, das keinem bereits bekannten glich. Es vermehrte sich schnell und erwies sich als außerordentlich zerstörerisch an den Zellen menschlicher Gewebekulturen. Sabin vermutet, daß es sich im Tumor in einer Vorform befunden hat, als eine Art „Provirus“.

Bisher zeigte das Virus jedoch bei Versuchstieren, denen man es eingeimpft hatte, keine krebserzeugende Wirkung, und da derartige Experimente an Menschen begreiflicherweise nicht durchgeführt werden können, läßt es sich auch noch nicht als Krebserreger identifizieren. Denn die Entdeckung eines Virus in Tumorzellen beweist allein noch keinen Kausalzusammenhang. Sabin drückte dies kürzlich bei einer Pressekonferenz in Cincinnati so aus: „Bis zur Stunde ist vor dem Gericht der wissenschaftlichen Forschung noch kein Virus des Krebserregens überführt worden. Freilich, die Last der Indizien ist in vielen Fällen – etwa bei der Leukämie – schon recht schwer, aber wir müssen an unsere Schuldbeweise mindestens ebenso strenge Maßstäbe anlegen wie ein gewöhnliches Gericht. Nach dem Grundsatz ‚in dubio pro reo‘ zu handeln, hat sich auch in der Forschung als sehr segensreich erwiesen.“

Nach Indizien für eine mögliche Schuld des Sabin-Virus am Krebs befragt, wies der Wissenschaftler auf folgende Punkte hin:

Es ist bewiesen, daß bei einigen Vögeln und Säugetieren Viren eindeutig als Krebserreger entlarvt wurden. Warum sollte der Mensch eine Ausnahme sein?

In Experimenten ist es gelungen, selbst mit harmlosen Viren Krebs zu erzeugen. Welche Rolle sie hierbei spielen, ist noch nicht geklärt, aber man vermutet, daß sie Chromosomenschädigungen hervorrufen, wodurch der genetische Mechanismus durcheinander gerät.

Das neuentdeckte Virus ist jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach kein solcher „sekundär canceroeener“ Körper, sondern ein spezifisches Merkmal tumoröser Gewebe und damit als Erreger höchst verdächtig.