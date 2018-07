Von Wolfgang Krüger

Die deutsche Sozialpolitik der Nachkriegszeit ist nicht eben reich an Namen, die man sich zu merken pflegt. Es wäre zwar gegenüber denjenigen, die sich in den verschiedensten Positionen und mit den verschiedensten Absichten auf diesem unwegsamen Gelände betätigen, unfreundlich, zu behaupten, daß hier, mehr als anderenorts, die Umstände statt der Männer die Geschichte machen; aber sie sind wohl noch an den Fingern einer Hand abzuzählen, von denen zu erwarten steht, daß auch nach ihrem Abtreten von der Bühne des Tagesgeschehens von ihnen noch gesprochen werden wird.

Einer davon ist Dr. Hans-Constantin Paulssen. Er präsidiert seit Ende 1953 der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und wird nun, in der nächsten Woche und nach mehr als zehnjährigem Wirken an einem der neuralgischen Punkte sozialer Auseinandersetzungen, dieses Amt seinem Nachfolger übergeben, an Professor Dr. Siegfried Balke.

Welche Gründe es gibt, Paulssen zur sozialpolitischen Spitzengarnitur der vergangenen Jahre zu zählen, ist erst wieder vor wenigen Tagen offenkundig geworden. Der Arbeitgeber-Präsident war Gast der Jahresversammlung der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) in Berlin. Als, wie es bei Arbeitgeber- und Arbeitnehmertagungen so üblich ist, die Stunde gekommen war, in geharnischter Rede gegen den Tarifpartner zu Felde zu ziehen, stellte sich Paulssen vor die Gewerkschaften und las denjenigen Unternehmern die Leviten, die glaubten, daß die Welt weit besser aussehen würde, wenn es keine Gewerkschaften gäbe. „Diese patriarchalischen Helden mögen aussterben“, meinte Paulssen.

Für die betreten Dreinschauenden sprang Professor Brand aus San Franzisko in die Bresche, der sich, wie der „Industriekurier“ zu berichten wußte, „mit dialektischer Schärfe unter dem Beifall der Anwesenden von solchen Ansichten distanzierte“ – woraus die um das Ansehen der deutschen Arbeitgeber besorgte Zeitung mit nicht minder dialektischer Schärfe und spürbarer Genugtuung folgerte, daß Arbeitgeber-Präsident Paulssen eine „moralische Niederlage“ erlitten habe.

An „Niederlagen“ dieser Art hat es dem an Abwechslung nicht armen Leben des heute 72jährigen wahrlich nicht gefehlt. Geboren 1892 im damaligen Großherzogtum Sachsen-Weimar, hat er das vordemokratische Deutschland noch bewußt erlebt. 1921 führte er in den schlesischen Abstimmungsunruhen ein nach ihm benanntes Freikorps, und in dem gleichen Jahr vollbrachte er, allein auf sich gestellt, die Bravourtat, die durch den Rathenau-Mord erregten Arbeiter des Aluminiumwalzwerkes Singen noch in letzter Stunde vor revolutionären Unbesonnenheiten zurückzuhalten. Ein Jahr später, im Alter von 30 Jahren, wurde er Generaldirektor dieses Unternehmens, was er, gleichermaßen geschätzt von Eigentümern und Betriebsrat, auch heute noch ist.

Moralische Niederlagen der Art, wie sie Paulssen als Arbeitgeber-Präsident vor dem Arbeitgeber-Forum in Berlin erlitt, ehren den Mann, der sie provoziert. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kann sich glücklich schätzen, ein ganzes Jahrzehnt einen Mann an ihrer Spitze gehabt zu haben, der nicht nur über die charakterlichen Qualitäten, sondern auch über die in einem langen Leben erfahrene Einsicht verfügte, daß die sozialen Auseinandersetzungen heute nicht mehr im Stil des Klassenkampfes vergangener Zeiten ausgetragen werden können.