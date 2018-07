Inhalt Seite 1 — Hauchdünne Elektronik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der SCOMO-Wettersatellit in den Funkbereich der Bodenstation in Fairbanks (Alaska) kam und auf Abruf alle während des letzten Umlaufs gespeicherten Informationen zur Erde sandte, befand sich darunter auch eine Meldung über den Ausfall der Funkverbindung mit einem in etwa 6000 m Höhe fliegenden Wetterballon. Die Meteorologen wußten, was das zu bedeuten hatte: Er war mit einem Überschall-Düsenflugzeug kollidiert. Der Ballon kam auf die Verlustliste.

Die Passagiere der Düsenmaschine allerdings merkten von dem Zusammenstoß überhaupt nichts. Selbst für den Piloten ging es viel zu schnell, so daß auch er kaum beobachten konnte, wie ein Ballon von immerhin vier Meter Durchmesser auf sein Flugzeug zukam und in einem der Düsentriebwerke verschwand.

Derlei Vorkommnisse werden zum Alltag des Flugverkehrs von morgen gehören, wenn das SCOMO-STROBE-Programm des amerikanischen Wetterdienstes verwirklicht wird. Im Verlaufe dieses Programms wird die gesamte Erdhülle mit einem in der Luftzirkulation schwebenden Netz von Wetterballons durchsetzt. Sie sollen in den Höhen um 6000 Meter arbeiten und etwa 1100 km voneinander entfernt sein.

Da sich in diesem relativ dichten Netz Zusammenstöße mit schnellen Düsenflugzeugen nicht vermeiden lassen, werden die Wetterballons so konstruiert, daß die Kollision für das Flugzeug ungefährlich ist. Auf eine schwere Instrumentengondel wird verzichtet; statt dessen wird die komplette technische Ausrüstung der fliegenden Wetterstation, also Sender, Empfänger, Antennen und Geräte zur Sammlung der Daten, als hauchdünne Schicht auf der Kunststoffhülle des Ballons untergebracht sein. So kann er gefahrlos von den Ansaugdüsen der Flugzeuge verschluckt werden. In den Triebwerken wird der Ballon samt Instrumentarium eingeschmolzen und als Staubwolke ausgestoßen.

Die künftigen Wetterballons mit ihrer Dünnfilmelektronik sind nur ein Teil des umfangreichen Projektes, das den Meteorologen jederzeit einen detaillierten Überblick über die gesamte Erdatmosphäre verschaffen soll. Eines der Haupthindernisse für die gegenwärtige Meteorologie, der Informationsmangel, wird dann zu einem großen Teil behoben sein. Der amerikanische Wetterdienst kennt heute nur die Wetterverhältnisse auf etwa 20 Prozent der Erdoberfläche und tappt damit für großräumige und längerfristige Prognosen praktisch im dunkeln. Insbesondere sind die Weltmeere noch weiße Flecken auf den Wetterkarten.

Gegenwärtig ist der Wetterdienst auf ein aufwendiges und umständliches System der Nachrichtensammlung angewiesen: Mehr als tausend Handelsschiffe melden über Funk ihre Beobachtungen von den Positionen, an denen sie sich zufällig aufhalten, und weitere 300 Schiffe schicken ihre Meldungen später per Post. Genauere Berichte erhalten die amerikanischen Meteorologen von 15 Frachtern, von denen Techniker des Wetterdienstes Radiosonden aufsteigen lassen. Schließlich gibt es noch zwölf Ozeanstationen, die vom amerikanischen Küstenschutz und auch von anderen Nationen unterhalten werden.

Dieses teure und unbefriedigende System soll durch SCOMO ersetzt werden. Der Name ist die Abkürzung für Satellite Collection of Meteorological Observations (Sammlung von Wetterbeobachtungen durch Satelliten). Die projektierten SCOMO-Satelliten werden nicht nur Wolkenbilder aufnehmen. Ihre Hauptaufgabe ist es vielmehr, 34 verschiedene Arten von Informationen über Atmosphäre und Ozeane während ihrer Umläufe von Bodenstationen, Schiffen und meteorologischen Bojen zu sammeln.