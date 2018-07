Inhalt Seite 1 — Immer mehr Kleidung aus der Retorte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Wachstumsindustrie erster Ordnung ist die Chemiefaserproduktion. In der ganzen Welt werden die Erzeugungskapazitäten für Chemiefasern ständig erweitert, und die Nachfrage steigt mit. Noch vor wenigen Jahren wann hier und da schon Befürchtungen geäußert werden, die Branche neige zu Überkapazitäten. Heute gehören diese Sorgen der Vergangenheit an. Man rechnet ganz allgemein in dieser Industrie mit einem vielleicht noch schärfer werdenden Wettbewerb, aber zugleich mit steigenden Verbrauchszahlen in aller Welt. Um rund 10 Prozent erhöhte sich im vergangenen Jahr wiederum die Chemiefaserproduktion der Welt; weit darüber noch liegt der 20prozentige Zuwachs der synthetischen Fäden und Fasern, die mit einem jetzt 30 (27)prozentigen Anteil an der Weltproduktion der Branche die zukunftsträchtigste Sparte dieser Industrie ist.

Diese vielversprechenden Entwicklungstendenzen bestimmen auch den Kurs des größten Chemiefaserunternehmens der Bundesrepublik, der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld. Während die gesamte westdeutsche Chemiefaserindustrie ihren Umsatz im Geschäftsjahr 1963 um 6 Prozent ausgeweitet hat, steigerte die Glanzstoff-Gruppe ihr Umsatzvolumen im 9 Prozent auf 1,12 Milliarden DM und das Stammhaus Glanzstoff um 10 Prozent auf 863 Millionen DM. Diese Zuwachsraten – die noch eindrucksvoller sind, wenn man berücksichtigt, daß bei den meisten Produkten die Preise stark rückläufig waren –, könnte Glanzstoff erzielen, weil die Gesellschaft auf die relativ hohen Lagervorräte des Vorjahres zurückgreifen konnte, um den Lieferwünschen der Abnehmer nachzukommen. Aus der laufenden Produktion wäre dieser Sprung kaum geglückt; denn die vom Markt geforderten Kapazitätserweiterungen kamen überwiegend erst in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres zum Tragen.

In diesem Rahmen ist die Investitionspolitik der Glanzstoff-Gruppe zu sehen. Im vergangenen Jahr haben das Stammhaus 86 und die Gruppe 131 Millionen DM investiert; die Abschreibungen lagen bei jeweils 80 und 112 Millionen DM. In der Pressekonferenz betonte Generaldirektor Vits, daß die Investitionen bei Glanzstoff auf absehbare Zeit weiter steigen und jedenfalls 1964 mit 110 Millionen für das Stammhaus und 150 Millionen für den Konzern über die Abschreibungen hinausgehen werden. Auch für 1965 wäre nicht mit niedrigeren Werten zu rechnen.

Das sind recht ansehnliche Beträge, die indessen die Verwaltung auch dazu bewogen haben, zum ersten Male in der Zeit nach der Währungsreform an die Aktionäre mit Kapitalerhöhungswünschen heranzutreten. Bei einem Ausgabekurs von 200 Prozent schlägt Glanzstoff eine Kapitalerhöhung um 28,6 auf 142,9 Millionen DM im Verhältnis 4 : 1 vor. Sie soll den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, der seit 1960 von 44 auf 37 Prozent gesunken ist, wieder in bessere Relationen bringen.

Die überdurchschnittliche Absatzsteigerung der Glanzstoff-Fabriken wurde wiederum in erster Linie von der Entwicklung der Synthetika getragen. Trotz der gerade bei den Synthetika besonders starken Preisrückgänge hat sich der Anteil vollsynthetischer Fäden und Fasern am Glanzstoff-Umsatz weiter auf 61 nach 57 Prozent im Vorjahr erhöht. Gute Erfolge hatte das Unternehmen auch im Exportgeschäft zu verzeichnen. Die Exportquote stieg im Berichtsjahre auf 19 (14) Prozent.

Soweit ist man im Hause Glanzstoff mit der Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahre höchst zufrieden. Aber der frohe Glanz erlischt sogleich, wenn von der Ertragslage die Rede ist. Bei Glanzstoff ist man der Meinung, daß diese Form der Mengenkonjunktur, wie sie die Chemiefaserindustrie seit Jahren erlebt, entschieden zu weit geht! Bei Glanzstoff gingen von 1955 bis 1963 die Durchschnittserlöse – um nur einige zu nennen – für Textilreyon um 13, für Kordreyon um 15, für Zellwolle um 17 Prozent zurück; bei den Synthetika sogar um 55 Prozent. Das sind schon bemerkenswerte Zahlen, wobei allerdings auch nicht übersehen werden sollte, daß darin auch Preisermäßigungen enthalten sind, die auf Grund echter Kostendegression gerechtfertigt sind ...

Nun, für das Berichtsjahr läßt sich allemal konstatieren, daß von einer Ertragssteigerung in angemessener Relation zum Umsatz nicht die Rede sein kann. Der Glanzstoff-Chef sprach in der Pressekonferenz davon, daß das Ergebnis des Vorjahres nicht wieder erreicht worden ist. Erlösschmälerungen und Kostensteigerungen, vor allem auf den Lohn- und Gehaltskonten, sind auch bei Glanzstoff die ergebnisbestimmenden Faktoren. Daß das Gesamtergebnis dennoch nur unwesentlich unter dem des Vorjahres blieb, hat das Unternehmen diesmal seinen Tochtergesellschaften zu verdanken. Die notorischen Verlustquellen des Konzerns sind nun doch zum Versiegen gebracht worden. Der erste Erfolg der recht umfangreichen Investitionen beginnt sich abzuzeichnen. Glanzstoff übernimmt 1963 einen Organschaftsgewinn von 6,3 nach einem Vorjahrsverlust von 1,8 und sogar 5,2 Millionen im Jahr 1961. Besonders gut ist Remberg herausgekommen; aus dem Vorjahrsverlust von 5,7 ist immerhin Gewinn von 1,5 Millionen geworden. Die Konzernverwaltung rechnet mit weiter zunehmenden Gewinnen.