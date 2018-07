Inhalt Seite 1 — Intimitäten hinter Schilf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wnifgang Paul

Bei unseren Nachbarn, einem Schauspielerehepaar, sind Schilfmatten eingetroffen: So erhält der Neubau seine Intimsphäre unter freiem Himmel. Und endlich dürfen sie sich als freie Menschen fühlen, denn die Einsicht von der Straße ist versperrt, die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, wenn sie sich streiten oder freundlich miteinander sind oder liebevoll. Sie haben, wie viele andere, ihr Geld von gestern, heute und morgen in das neue Haus gesteckt, aber die Schilfmatten machen sie erst so richtig fröhlich.

Schilfmatten waren freilich vor einiger Zeit den Behörden noch unangenehm. In Westberlin durfte vor Jahren nur der Polizeipräsident hinter Schilfmatten sein Gartenglück erleben; andere Schilfmattenbenutzer mußten prozessieren. Die Gemeinde, der Staat fühlten sich verantwortlich für das Bild, das sie abgeben, also war die Verhinderung von Einblicken in den neuen Reichtum der Stadt, angelegt in Einfamilienhäusern, nicht zugelassen. Inzwischen ist aber die Schilfmatte vorgedrungen; sie hat sich eingebürgert, das heißt: Der Bürger hat sich den Teufel um die Behörde gekümmert und getan, was ihm doch zusteht, wenn man bedenkt, wie das bißchen Gartenfreiheit rings um die Neubauten zugestellt wurde in den bauwütigen Jahren, wie ein Haus nach dem anderen ringsum entstand, wie sich die Stadt wieder zusammendrängte, als seien noch Gründerzeiten, aber nun nicht mehr mit Mietskasernen und Hinterhöfen und Seitengebäuden, sondern mit dem kleinen Häuschen, dem Bungalow (und was man sonst damit zu bezeichnen pflegt), dicht einer am anderen.

Die Schilfmatte schirmt nun ab; sie unterbricht die Aussicht, die der Nachbar genießen möchte, indem er an Schauspielers häuslichem Sommeralltag teilnimmt; sie wendet sich gegen den Voyeur, der sonnabends spazierengeht, um nachzusehen, ob sich Schauspielers noch auf der Terrasse oder hinter dem Miniaturmähdrescher befinden.

Man findet neuerdings in den Städten – dort, wo sie noch grün sind oder grün sein wollen – ganze Partien, die aus Schilfmatten bestehen. Man läuft vor diesen neumodischen Paravents durch Straßen, die nun wie Schluchten wirken, obwohl sie freie Natur garantieren. Die Schilfmatte deckt Nachbars zu; sie ist das freundliche Hemd, das sich ein kleiner Besitz anlegen kann, wenn er unter den Eigentümern bleiben will. Gäste, die Grundstücke betreten, deren Außenwände durch Schilfmatten abgeschirmt sind, fühlen sich sofort wohl, wenn auch ein wenig Furcht mitschwingen sollte, daß dort hinter den Matten die Moral nicht ganz ernst genommen werden könnte; hat nicht, wer sich verbirgt, etwas zu verbergen...?

Schauspielers haben jetzt öfter Gäste. Der Außenkamin schickt seinen Rauchkräusel über die Schilfmatten, aber das Feuer lodert, wenn die Bühnenzeit vorbei ist, bis in den frühen Morgen. Und die Gespräche, die abzuhören sind, klingen gedämpft. Es kann ja sein, daß alles viel einfacher ist, wenn man nicht zeigen muß, was man trinkt und mit wem man spottet oder lästert oder nur tanzt.

Zäune, die von Sträuchern gedeckt werden, wachsen langsam mit ihrem grünen Versteck. Im Winter stehen sie kahl, man liegt offen. Schilfmatten sind die konservierte Natur, ihr schmutziges oder reines Gelb erinnert an einsame Seen, an denen man lag; man hat sein Urlaubsparadies in den Besitz geholt, dort kann man es noch einmal ausüben.