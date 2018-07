Inhalt Seite 1 — Kurzlebige Befriedigungen gesucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die wenigen Untersuchungen, die es gibt, zeigen auch für Deutschland, daß Arbeitern häufig der Sinn und das Interesse für langfristige Planung ihrer Angelegenheiten abgeht, der andererseits mittelständische Soziallagen stark prägt. Die Spartätigkeit ist hier ein Index; aber man könnte auch die Erfahrung der Marktforschung heranziehen, daß es zwar bei Angestellten sinnvoll, bei Arbeitern aber sinnlos ist, langfristige Kiufabsichten zu erfragen.

Das zeitliche Koordinatensystem sozialer Schichten ist höchst unterschiedlich; insbesondere fehlt Arbeitern jene charakteristisch mittelständische Fähigkeit, auf kurzlebige, aber unmittelbare Befriedigungen zugunsten nachhaltigerer späterer zu verzichten, die amerikanische Soziologen als „deferred gratification pattern“, als Verhaltensmuster der aufgeschobenen Befriedigung, beschreiben. So entscheiden auch Arbeiterkinder sich im Einklang mit ihren Eltern häufig für den raschen Verdienst und damit gegen die für sie unüberschaubar langfristige Investition einer akademischen Ausbildung. Ihr Antrieb aufzusteigen oder, genauer vielleicht, voranzukommen, erschöpft sich im Absehbaren, in der Lohnerhöhung von morgen, dem eben angebotenen besseren „Job“, denen gegenüber der lange Weg einer akademischen Ausbildung fremd und unwirklich erscheint.

Dieses Motivationselement weist schon auf jene Ursache des oft fehlenden Bildungsantriebes in deutschen Arbeiterfamilien hin, die mir ausschlaggebend scheint. Zumindest in Deutschland trennt die Arbeiter von den Einrichtungen des höheren Bildungswesens nach wie vor eine außerordentliche soziale Distanz. Auch wenn sie etwa in einer Universitätsstadt wohnen (obschon solche räumliche Nähe gewisse meßbare Auswirkungen hat), bleibt für sie die Universität eine Einrichtung einer Welt, die nicht ihre ist. Sie wird wahrgenommen wie die akademischen Berufe des Arztes, Ingenieurs, Lehrers und Richters wahrgenommen werden; aber die Wahrnehmungen stehen in keinem inneren Bezug zum eigenen Lebensplan oder dem für die eigenen Kinder.

Die Suche nach treffenden Vergleichen ist schwierig; aber vielleicht kann man sagen, daß Universitäten für viele Arbeiter etwa den sozialen Realitätsgehalt haben, den Klöster für Protestanten haben: Es gibt sie, man kennt einige Namen, man weiß, daß auch dort Menschen leben, man hat vielleicht sogar einmal ein Kloster besichtigt, aber eine Verbindung zum eigenen Leben, die das Motiv wecken könnte, selbst an jener anderen Welt teilzuhaben, fehlt. Wie dramatisch wirklich Gesellschaft an solchen Beispielen in ihrem ärgerlichsten, nämlich anscheinend unüberschreitbare Grenzen setzenden Aspekt werden kann!

S. Grimm hat auf Grund einer empirischen Untersuchung über die Bildungsfreundlichkeit von Arbeiterfamilien zwei Formen oder Aspekte solcher sozialen Distanz unterschieden. Es handelt sich hier einerseits um eine „Informationsdistanz“, also um den Mangel an Kenntnissen von der Zugänglichkeit und den Voraussetzungen von Schule und Universität und der durch beide eröffneten Berufe.

Selten wird die Art und Weise, in der Sozialforschung die erforschte Wirklichkeit selbst verändert, so eindringlich wie bei der Befragung von Arbeitern über die Ausbildung ihrer Kinder: Mehrere Forscher berichten übereinstimmend, daß erst ihre Fragen bei den Befragten den Gedanken an die Möglichkeit einer höheren Ausbildung für ihre Kinder geweckt haben.

Neben der Distanz der Information aber gibt es bei deutschen Arbeitern eine nicht unerhebliche „affektive Distanz“ gegenüber den Universitäten. Diese kann sich positiv darin äußern, daß (wie bei der Befragung saarländischer Arbeiter durch S. Korn) über 50 Prozent einzelner Arbeitergruppen wünschen, daß ihre Kinder denselben Beruf ergreifen wie sie; sie kann aber auch negativ die Form einer distanzierenden Kritik an den höheren Bildungseinrichtungen annehmen. In der Untersuchung von S. Korn meinten etwa ein Drittel der Befragten, die geringe Zahl der Arbeiterkinder an deutschen Universitäten könne nur durch „gerechtere Auswahl der Begabten“ gehoben werden.