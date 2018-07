Im Fernsehen geistern Schriften im altdeutschen Napfkuchen-Stil über die Mattscheibe; Modezeitschriften bedienen sich ihrer, um für die 1964er Neuheiten zu werben. Gartenzwerge leben aus Spaß und Dollerei wieder auf – aber ganz unversehens spielt eine wirkliche Zuneigung mit. Ich kenne eine Dame, in deren großem Garten sich zwei Dutzend Gipsbrüder tummeln, außerdem gibt es ein mechanisches Reh, das hinter den Rosenbüschen verschwinden kann, auf einem Teich zwei Schwäne aus Blech und schließlich eine Kunstfigur, darstellend den neckischen Cupido, der imstande ist, ein Pfeilchen von der Sehne schnellen zu lassen. Original-Arbeiten aus dem Jahre 1904.

Erich Kästner läßt in seinem Hausgarten eine Straßenlaterne aus der Jugendzeit leuchten – nun denn, daran ist nichts Unpassendes. Aber während unsere Großeltern und Eltern wider einen überlebten Pomp und Prunk protestierten, holen wir ihre Nippes wieder hervor. Wer aber ist heute noch fähig, den Weizen von der Spreu zu trennen? Wer ist stilsicher genug? Ich bemerke mit Schaudern, wie sich alles verwischt; ich entdeckte neben einem goldenen dänischen Telephon aus dem Jahre 1899 im Hause eines Regisseurs eine riesige Kaffeemühle aus einem Kolonialwarenladen von St. Pölten mit dem Ursprungsvermerk: Prag, 1912.

Im Jahre 1960 wurde, meines Wissens, die erste Kutschen-Laterne, Modell 1902, angekauft und als Beleuchtungskörper im Vorraum eines feinsinnigen Buchverlages angebracht. Heute stolpert man allerorten über die unhandlichen Messingdinger. Antiquitäten häufen sich in den Geschäften und Wohnungen; manchmal sind sie alt, oft imitiert.

Vielleicht gehen wir in Kürze weiter und geraten hübsch langsam in die Verstrickung. Vielleicht erinnert sich einer bei der nächsten Schiffstaufe an den Oberbürgermeister von Nürnberg, der 1908 beim Stapellauf eines ziemlich kleinen Kreuzers einen Tafelaufsatz aus Silber spendierte, auf welchem neben zwei blasenden Nürnbergern ein Porträt Sr. Majestät angebracht war, die jovial auf eine Nachbildung der Feste Nürnberg blickte. Auf den Zinnen standen winkende Seejungfrauen, und auf dem Sockel schlief Dürer einen tiefen Schlaf. Ich denke, es hat etwas Rührendes und etwas Lächerliches zugleich; aber es paßte doch wenigstens zu den Schnurrbartbinden altbekannter Marke vom Hoffriseur Haby.

Was hat das alles mit uns zu tun? Weil die Modekünstler hie und da eine Anleihe beim 19. Jahrhundert machen, muß man doch nicht eine verklungene Idee anhimmeln. Wenn das Prinzip ernst gemeint ist, dann wer; mit der ölfeuerung, herbei mit den Kohlenöfen! Schmückt eure Autos mit Seerosen-Streifen, stellt auf den Tisch die duftenden Reseden, Samtkissen und Majolika, Blumentische aus Onyx und falschem Malachit. Und dann stimmt nichts mehr mit der Lebenssumme unserer Tage.

Ich will kein Wort wider spaßige Erinnerungen einwenden; aber der Gedanke ist unbehaglich, daß eine romantische Sehnsucht in einigen Zeitgenossen wabert, die sich auf das Greifbare der Vergangenheit stürzt – weil sie zum eigenen Stil nicht fähig ist. H. Hö.