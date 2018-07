Josef E. Drechsel: Der Fall Niekisch. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln. 206 Seiten, kartoniert –,– DM

Können jüngere Leser noch verstehen, warum Niekischs Schicksal so viele Menschen bewegt? Diese schmalen Hefte mit dem Titel „Widerstand“, der wie eine Fanfare klang, mit den drei schroffen Zacken auf dem Umschlagbild, die Sinnbild waren für kühnes Aufbegehren; diese entschiedenen Thesen, die man leidenschaftlich bestritt in vielen erregten Gesprächen und die man ebenso leidenschaftlich verteidigt hörte; diese gehämmerte Sprache: alles Gehörte zu dem farbigen Bilde der unvergeßlichen „goldenen“ zwanziger Jahre – nur daß Niekischs Werk noch hineinragte in die Hitlerzeit, bis sich schließlich das große Schweigen der Zuchthauszelle über diesen furchtlosen Mann senkte und man sich nur noch flüsternd von seinem schweren Schicksal erzählte.

Im Kerker ist Niekisch erkrankt und fast erblindet. 1945 trat er, entschiedener Sozialist, der er immer gewesen war, der Sozialistischen Einheitspartei bei. Er hat als Mitglied dieser Partei niemals ein Unrecht begangen, so wenig wie sonst je in seinem Leben, niemals irgendeiner Gewalttat seinen Arm geliehen, er hat niemals auch nur ein Wort gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik gefunden. Auch in der sowjetischen Zone setzte er sich für Freiheit und Recht ein. An der eigentlichen Parteiarbeit beteiligte er sich nicht. Dennoch haben ihm die Westberliner Gerichte jeden Anspruch auf Entschädigung für die unschuldig erlittene Haft und die dauernde schwere Gesundheitsschädigung aberkannt. Es ist unfaßbar.

Sein Freund, Mitstreiter und Mitleidender Josef Drexel hat die Dokumente dieses traurigen Falles herausgegeben. Es ist keine heitere, aber eine notwendige Lektüre. Der Rezensent ist kein Jurist und kann diese Seite des Falles nicht ausreichend beurteilen. Daß hier ein Verstoß gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit vorliegt, bleibt ihm dennoch gewiß. Wie ein Mensch, dessen Charakter, wie man auch immer über seine politischen Anschauungen denken mag, ein Vorbild für uns alle hätte sein müssen, vom Gestrüpp der Paragraphen niedergehalten wird, dieser Anblick müßte unser aller Gewissen beunruhigen. Paul Sethe