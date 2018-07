Berliner Hering

Berlin ist eine Reise wert – das abgegriffene Wort erfährt vielleicht eine Auffrischung durch die Empfehlung der Berliner Gastwirte-Innung, den Gästen zusätzlich zum Hotelfrühstück ein Berliner Frühstück anzubieten. Es soll aus einem halben Brathering, einer Scheibe Kassler, einem „Klaren“, einem Kümmelbrötchen und einem Salzgebäck bestehen, das die Berliner „Schusterjungen“ nennen. Zusammen mit dem normalen Frühstück soll das neu zu kreierende Gedeck fünf bis sechs Mark kosten. Berlin ist ein Frühstück wert.

Ruhe in Bayern

Nicht nur der italienische Fremdenverkehrsministerwünscht den Lärm zum Wohle der Reisenden zu dämpfen, auch die bayerischen Behörden am Starnberger See wollen dem Knattern der Motorboote ein Ende bereiten. Den wohlhabenden Anliegern am Starnberger See, wie beispielsweise den Finanzgewaltigen Mundmann und Flick, flatterte ein hektographiertes Schreiben auf den Tisch, das ihnen das Wasserskifahren und Drachenschleppen verbot. „Es geht nicht so weiter, daß sich Zehntausende den Lärm von einigen gefallen lassen müssen“, erklärte der Starnberger Landrat und erntete damit den Widerspruch der Fremdenverkehrsfachleute, die schon die Wellenreiter auf außerbayerischen Wellen reiten sehen.