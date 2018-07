Von Rosemarie Winter

An einem Donnerstag morgen um 9 Uhr nimmt Dr. Friedrich Richter mit drei Herren seiner Geschäftsleitung im Konferenzraum Platz. Er hat gerade die „Deutsche Rotor GmbH“ übernommen, ein Unternehmen, das Waschmaschinen produziert. Nun berät er mit dem Leiter der Planungsabteilung, dem Vertriebschef und dem Leiter der Finanzabteilung den Produktions- und Absatzplan der nächsten Monate.

„Ich stimme Ihnen zu“, nickt Dr. Richter, „wir machen zunächst 4000.“ Nach eingehenden Studien der Informationen über die Preise der Konkurrenz, die Absatzchancen beim Verbraucher und die Wirksamkeit der Werbemedien entschließen sich die vier Herren, die 4000 Waschmaschinen im nächsten Monat nur im Inland abzusetzen. Das Stück soll 1150 Mark kosten.

Die Kostenplanung sieht einen Betrag von 1,7 Millionen Mark vor. Trotz heftiger Gegenwehr des Vertriebschefs beschließen die leitenden Herren, ihre Waschmaschinen über Groß- und Einzelhandel anzubieten. Der Großhandel wird dafür 10 Prozent Gewinnspanne, der Einzelhandel 25 Prozent Gewinnspanne erhalten. Für den Verkauf stehen gegenwärtig nur 25 Vertreter zur Verfügung, und hier setzt sich nur der Vertriebsmann durch: „Wir müssen mehr Vertreter haben“, fordert er. Sie werden ihm zugestanden, 25 sollen neu eingestellt werden. Weitere 25 befanden sich bereits in der Ausbildung. Die Vertreterkosten belaufen sich auf 149 900 DM. Der Leiter der Finanzabteilung meint: „Hier können wir in den nächsten Monaten sicher noch einiges zulegen.“ Der Vertriebsleiter kontert: „Können? Müssen, Herr Kollege, müssen! Sonst bleiben wir auf der Strecke.“

Dr. Richter hofft, auch bei der Produktenentwicklung etwas zulegen zu können, für die jetzt 100 000 DM vorgesehen sind, und auch bei der Werbung. Hierfür sind dem Finanzchef in zäher Verhandlung 201 000 DM abgerungen worden. Sie sollen gezielt auf die Frauen eingesetzt werden: 26 000 DM für farbige Anzeigen, 160 000 DM für Fernsehen, 15 000 DM für Plakate. Die Marktinformationen, die Grundlage dieser morgendlichen Konferenz, haben die Firma alles in allem 100 000 DM gekostet.

„Ich danke Ihnen, meine Herren“, beendet Dr. Richter die Besprechung. „Was mich anlangt, ich bin ganz zuversichtlich.“ Während sich der Planungsleiter und der Finanzmann eine Zigarette anstecken, öffnet der Vertriebsleiter die Fenster und läßt die Frühlingssonne auf dem Konferenztisch tanzen. Dort ist Dr. Richter indessen dabei, die soeben erarbeiteten Zahlen in ein grünes Formular einzutragen. Er ist kaum fertig, als sich die Tür öffnet und ein Herr mit freundlichem Lächeln fragt: „Darf ich auch von Ihrer Firma den Entscheidungsbogen haben?“ Das Führungsgremium der Deutschen Rotor nickt gelassen. Der erbetene Bogen wandert in einen gegenüberliegenden Raum. Dort arbeitet der „Markt“, das heißt, in dem Zimmer wird entschieden, ob die „Deutsche Rotor GmbH“ die richtige Absatzpolitik betrieben hat.

Dr. Friedrich Richter bildet mit seinen drei Kollegen die Gruppe D eines Planspiels, eine strategische Übung für leitende Männer der Wirtschaft. Das Organisationsformular ist der „Sandkasten der Manager“. Diese Trainingsmethode wurde 1956/1957 in den Vereinigten Staaten entwickelt. Bereits in den zwei ersten Jahren sollen dort fast 30 000 Führungskräfte an derartigen Management Games teilgenommen haben. Seit etwa drei Jahren interessiert man sich auch in der deutschen Wirtschaft immer mehr für dieses Schulungssystem. Bisher sollen in der Bundesrepublik etwa 2500 bis 3000 Führungskräfte als Planspiel-Teilnehmer registriert worden sein.